"Медсестрой или кухаркой". Мигранток из Кыргызстана в России вербуют на войну против Украины

Об этом сообщает Радио Азаттик.

Кыргызски, работающие в России, сообщают, что местные вербовщики пытаются привлечь их к участию в войне в Украине. Подобные призывы распространяются по всей территории РФ, особенно в местах, где работают многие женщины: в больницах, библиотеках и школах.

Нуржамал (имя изменено из соображений безопасности) 10 лет работает шеф-поваром в Хабаровском крае. Трудовая мигрантка из Кыргызстана приехала туда в поисках работы, не имея российского паспорта. Уже не раз она получала "привлекательные предложения" поработать в российских военных структурах на временно оккупированных территориях Украины.

"Мне пообещали 200 000 рублей (2000 долларов США) в месяц или один миллион рублей (10 297 долларов США) в год, – рассказала Нуржамал. – Я сразу отказалась, сказав, что в России есть свои граждане, чтобы воевать в Украине. Они спросили: "А какая разница? Ты приехала сюда работать, тебе нужны деньги". Но я ответила, что мне моя жизнь дороже денег".

Однако вербовщики еще дважды звонили ей по незарегистрированным номерам, убеждая поехать в Украину для помощи в войне, однако женщина отклоняла и эти приглашения.

Она отметила, что многие граждане Кыргызстана, особенно молодые мужчины, даже несмотря на то, что у них нет российского гражданства, подвергаются вербовке для участия в войне. Им обещают выдать российский паспорт и миллион рублей.

По словам женщины, большинство киргизских мигрантов по-прежнему отказываются от этих предложений, а некоторые даже возвращаются в Кыргызстан во избежание принуждения к вступлению в войну.

Многие мигранты из Центральной Азии в России не могут открыто говорить о своем участии в войне из-за постоянных угроз и безопасности семьи. Кроме того, им страшно быть депортированными за проявление открытого несогласия.

Несколько киргизских мигрантов также отметили, что некоторых из них полиция задерживала на улицах и направляла на войну. Многие работники без разрешения на работу в России заставляют подписывать соглашения о неразглашении информации родственникам и даже конфискуют их телефоны.

Посольство Кыргызстана в Москве проводит информационные встречи с мигрантами и посещает тюрьмы, где находятся киргизские граждане. Официальные источники Кыргызстана не подтвердили факт принудительного привлечения женщин к военным действиям.

Российские военные действия на территории Украины не имеют поддержки правительства Кыргызстана, призывающего своих граждан не присоединяться к войне и возвращаться оттуда.