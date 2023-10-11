"Медовый месяц": вышел тизер украинского фильма об отношениях в оккупации

Об этом говорится в пресс-релизе.

Молодая пара, Тарас и Оля, празднует медовый месяц в своей новой квартире. Они живут друг для друга и не обращают внимания на тревожные новости. Но 24 февраля утром их сон прерывают громкие взрывы за окном.

Одну из главных ролей играет актер Роман Луцкий, снявшийся в фильмах "Отблеск", "Бесславные крепостные", "Отдана" и других. Его любимую изображает Ирина Нирша - украинская актриса, которая приняла участие в короткометражке "Маляр" и обучала актерскому мастерству в фильме "Видение бабочки".

Режиссером проекта является Жанна Озирная - участница Berlinale Talents 2020, создатель короткометражных фильмов "Встреча", "Благодать" и "Взрослый".

"Как каждый украинец и украинка, я читала и слышала много историй о жизни в оккупации. Мне было важно понять, как мои сосед(-к)ы и ближайшие друзья пережили этот страшный опыт. Итак, история, которую я собираюсь рассказать, основана на нескольких реальных историях, которые я услышала и записала", – рассказывала Озирна.

Совместно с ней сценарий написал Филипп Сотниченко – режиссер фильма "У Палисиада".

Продюсером будущего полнометражного фильма выступает Дмитрий Суханов ("Мои мысли тихие"). В настоящее время проект находится на этапе разработки и поиска финансирования. Производство "Медового месяца" будет осуществлять кинопродакшн Toy Cinema.

"Полный цикл производства фильма занимает не один год, поэтому нужно начинать уже сейчас работать над такими проектами, чтобы актуальное украинское кино и дальше было достойно представлено на главных мировых киноплощадках. Тизер - это только визуальная разработка, первый взгляд на будущий фильм, а не его часть. Но это важный этап для нашего проекта - попытка наладить коммуникацию с аудиторией: как с украинской, так и с международной. Иностранцы находятся в абстракции и мало понимают, что происходит на самом деле", - сказал Суханов.



В ноябре проект примет участие в одном из самых влиятельных питчингов cocoPITCH (Connecting Cottbus), поддерживающем фильмы Восточной Европы на этапе разработки или постпродакшна.

Команда сможет показать полный тизер и будет бороться за финансирование. В этом году для участия в кинорынке было выбрано 19 проектов, среди которых 2 - украинские.

Тизер создавала команда украинских кинематографистов. Среди них кастинг-директор Алла Самойленко ("Довбуш", "Люксембург, Люксембург", "Ты меня любишь?", "Когда падают деревья") и мать Азовца Ильи Самойленко; оператор-постановщик Владимир Усик ("У Палисиада"); звукорежиссер Сергей Степанский ("Люксембург, Люксембург", "Мои мысли тихие", "Домой") и художница-постановщица Рита Кулик ("Мои мысли тихие", "У Палисиада").