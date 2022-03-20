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Медовары, вода, еда: ООН и партнеры в Украине доставили первый гуманитарный конвой помощи на Сумщину

20 мартa, 2022 воскресенье
13:33
Экономика

Сумщина получила 13 тонн гуманитарной помощи около 35 тыс. человек

Об этом заявил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий .

"Организация Объединенных Наций и наши партнеры в Украине доставили первый конвой неотложной гуманитарной помощи в Сумскую область", - сообщил он.

Гумгруз размером семь грузовиков и 130 метрических тонн непосредственного поможет около 35 тыс. человек. В гуманитарную помощь входят медицинские товары, вода в бутылках, готовые к употреблению блюда и консервы, оборудование для ремонта водопроводных систем, чтобы оказать помощь 50 тыс. жителей Сумщины.

"В течение нескольких дней, совместно с представителями ООН, мы планировали, как безопасно довезти этот груз в областной центр и ждали открытия гуманитарного коридора. Нам все удалось, и я благодарю каждого, кто присоединился к этому процессу!" – подчеркнул Дмитрий Живицкий.

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