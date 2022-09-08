"Медленный, но значимый прогресс": в Пентагоне прокомментировали успехи ВСУ на поле боя
Заместитель министра обороны США Колин Каль заявил, что ВСУ имеют "медленный, но значимый прогресс" на поле боя
Об этом Каль заявил на мероприятии, организованном Defense News, передает Reuters .
По словам Каля, дела Украины на поле боя значительно лучше российских.
"Еще пока рано о чем-то говорить. По-моему, украинцы делают медленный, но значимый прогресс. И мы посмотрим, как дела будут развиваться дальше. Но я, безусловно, думаю, что сейчас на юге дела лучше у украинской стороны, чем у российской" , – сказал Каль.
- 5 сентября Владимир Зеленский заявил , что ВСУ наступают не только на Херсонщине, но и на других направлениях.
- В Пентагоне отметили , что Украина ведет успешную наступательную операцию на Херсонском направлении.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.69
Покупка 39.69Продажа 40.59
-
EUR
Покупка 39.24Продажа 40.33
- Актуальное
- Важное