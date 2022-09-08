Об этом Каль заявил на мероприятии, организованном Defense News, передает Reuters .

По словам Каля, дела Украины на поле боя значительно лучше российских.

"Еще пока рано о чем-то говорить. По-моему, украинцы делают медленный, но значимый прогресс. И мы посмотрим, как дела будут развиваться дальше. Но я, безусловно, думаю, что сейчас на юге дела лучше у украинской стороны, чем у российской" , – сказал Каль.

5 сентября Владимир Зеленский заявил , что ВСУ наступают не только на Херсонщине, но и на других направлениях.

В Пентагоне отметили , что Украина ведет успешную наступательную операцию на Херсонском направлении.

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