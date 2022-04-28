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Главная война с Россией "Медленно и неравномерно". В Пентагоне указали основные причины российских неудач на Донбассе

"Медленно и неравномерно". В Пентагоне указали основные причины российских неудач на Донбассе

28 апреля, 2022 четверг
20:21
война с Россией

Российские силы продвигаются "медленно и неравномерно" на Донбассе из-за сопротивления Украины и хронических проблем с логистикой

Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленные источники в американском министерстве обороны.

"На Донбассе все еще есть много изменений по территории, которую получили или потеряли, откровенно говоря, обе стороны", – сказал он.

По его словам, Россия сейчас имеет 92 батальонные тактические группы в Украине по сравнению с 85 на прошлой неделе.

Однако этот чиновник также отметил, что продолжающиеся "проблемы с логистикой и обеспечением" не дают российским силам продвинуться больше, чем на несколько километров в сутки. Они не желают слишком отрываться от сил тылового обеспечения.

По словам высокопоставленного чиновника, Россия продвигается к востоку и югу от Изюма, но наталкивается на сопротивление со стороны украинских сил.

На юге Украины отдельные российские части покидают окруженный Мариуполь и направляются на северо-запад в сторону Запорожья, несмотря на то, что Мариуполь до сих пор не полностью взят войсками РФ.

Чиновник также сообщил, что с начала февральского вторжения Россия запустила против Украины более 1900 ракет.

Российские силы все еще сталкиваются с "проблемами в моральном духе и сплоченности", в том числе потому, что они используют призывников для усиления своих батальонных тактических групп, которые они отправляют на Донбасс.

"У нас есть ранние признаки того, что, хотя сначала нашпигованные российской пропагандой военнообязанные имеют высокий моральный дух, не пройдет много времени, прежде чем моральный дух упадет, как только они вступают в бой и сталкиваются с сопротивлением Украины", - сказал чиновник.

  • Служба безопасности Украины сообщает, что российские офицеры начали расстреливать солдат армии РФ, чтобы заставить их наступать.
  • Генштаб ВСУ в своем своде 28 апреля сообщил , что россияне вывели в РФ батальонную тактическую группу из-за значительных потерь.

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