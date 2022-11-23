Медийщики на войне: как вернуться из армии в профессию? Дмитрий Крапивенко в онлайн-проекте "Имена собственные"
23 ноября в 19:00 состоится двадцать третий эфир онлайн-проекта Мирославы Барчук "Имнеа собственные", гостем которого станет журналист и публицист Дмитрий Крапивенко
Тема программы: "Медийщики на войне: как вернуться из армии в профессию?"
Во время разговора мы будем искать ответы на следующие вопросы:
- Меняет ли человека опыт войны?
- Война и профессия: почему на войне "не пишется"?
- ПТСР, травмы и потери: какими мы будем после победы и как поладим в командах и редакциях?
- Чувство вины во время войны: откуда оно происходит и кто его не чувствует?
Трансляция события пройдет на Facebook-страницах и YouTube-каналах PEN Ukraine и espreso.tv.
"Имена собственные" – это серия коротких онлайн-разговоров с интеллектуалами, лидерами общественного мнения, писателями, художниками, религиозными деятелями, правозащитниками. Это экспертный взгляд, точка зрения, ответ на конкретные, актуальные вопросы. Личная оптика гостей программы по событиям сегодняшнего дня.
Мирослава Барчук – журналистка, телеведущая. В профессии с середины 90-х годов. Работала на "5 канале", ТВi, "Еспресо", была редактором журнала Welcome to Ukraine. С 2019 года ведущая общественно-политического токшоу "Обратный отсчет" на общественном телеканале Первый. Лауреат Премии имени Георгия Гонгадзе. Членкиня Украинского ПЭН.
Дмитрий Крапивенко – журналист, публицист, общественный активист и волонтер. С 2011 года – в команде журнала "Український тиждень", где с 2014 по 2021 год был главным редактором. С начала полномасштабного вторжения РФ служит в рядах ВСУ.
Онлайн-проект "Имена собственные" реализуется при поддержке Шведского ПЭН (Svenska PEN).
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.77
Покупка 39.77Продажа 40.45
-
EUR
Покупка 40.1Продажа 41.1
- Актуальное
- Важное