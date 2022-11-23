Тема программы: "Медийщики на войне: как вернуться из армии в профессию?"

Во время разговора мы будем искать ответы на следующие вопросы:

Меняет ли человека опыт войны?

Война и профессия: почему на войне "не пишется"?

ПТСР, травмы и потери: какими мы будем после победы и как поладим в командах и редакциях?

Чувство вины во время войны: откуда оно происходит и кто его не чувствует?

Трансляция события пройдет на Facebook-страницах и YouTube-каналах PEN Ukraine и espreso.tv.

"Имена собственные" – это серия коротких онлайн-разговоров с интеллектуалами, лидерами общественного мнения, писателями, художниками, религиозными деятелями, правозащитниками. Это экспертный взгляд, точка зрения, ответ на конкретные, актуальные вопросы. Личная оптика гостей программы по событиям сегодняшнего дня.

Мирослава Барчук – журналистка, телеведущая. В профессии с середины 90-х годов. Работала на "5 канале", ТВi, "Еспресо", была редактором журнала Welcome to Ukraine. С 2019 года ведущая общественно-политического токшоу "Обратный отсчет" на общественном телеканале Первый. Лауреат Премии имени Георгия Гонгадзе. Членкиня Украинского ПЭН.

Дмитрий Крапивенко – журналист, публицист, общественный активист и волонтер. С 2011 года – в команде журнала "Український тиждень", где с 2014 по 2021 год был главным редактором. С начала полномасштабного вторжения РФ служит в рядах ВСУ.

Онлайн-проект "Имена собственные" реализуется при поддержке Шведского ПЭН (Svenska PEN).