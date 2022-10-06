Медийность не помогает. Начальник штаба "Азов" сказал, что делать родственникам пленных
Начальник штаба полка "Азов" Богдан Кортевич заявил, что медийность не помогает при освобождении пленных, а семьям нужно сплотиться
Об этом он сказал на пресс-конференции освобожденных командиров "Азова" в эфире телеканала "Эспрессо".
"Если вы нам доверяете, то вам нужно, в первую очередь, сплотиться", - обратился Кортевич к родственникам защитников Мариуполя.
Он отметил, что находящиеся в Украине азовцы помогают в предоставлении квартир, документов, помогают решить социальные вопросы, вопросы обмена, получения вооружения, техники. Также они занимаются вопросом семейных организаций, поскольку у семей защитников нет коммуникации между собой.
"На данный момент мы полностью влезаем во все процессы, чтобы получить людей. Если вы не знаете, что вам делать, пожалуйста, спросите нас, и мы вас направим", - подчеркнул Кортевич.
По его словам, некоторые семьи могли бы заранее помочь в получении документов для людей, все еще сидящих в плену. Также они могли бы помочь в организации в МРЭО.
"Чтобы они лежали, например, в ЦНАПе, а человек сейчас не шел и ждал, как каждый из нас. Кто десять дней, кто месяц. Чтобы просто документ получить, когда ты приезжаешь в государство, где военное положение, где есть комендантский час, а ходишь без документов", - отметил начштаба полка "Азов".
Он подчеркнул, что семьям защитников Мариуполя нужно направлять больше своих сил на такого рода помощь, а не на медийность. Заниматься вопросом освобождения из плена воинов "Азова" будет руководящий состав полка, в том числе сам Кортевич.
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