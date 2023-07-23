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Медицинский каннабис – не марихуана, и как закон о его легализации может навредить тем, кто выращивает коноплю

Зиновия Воронович
23 июля, 2023 воскресенье
11:02
Общество

Можно ли растения с одной плантации использовать и для лекарства, и для наркотиков, и где в Украине действуют легальные конопляные фермы

После принятия в первом чтении закона о легализации медицинского каннабиса "конопляные" дискуссии плавно перешли в новое русло: от обсуждения, нужно ли вообще разрешать выращивать медицинский каннабис в Украине, до рисков, заложенных в самом законопроекте и догадках, кто будет зарабатывать на новом бизнесе. Даже депутаты, кто голосовал за законопроект в первом чтении, угрожают не поддержать его во втором. А фермеры, которые легально выращивают коноплю в Украине сейчас, опасаются, что новый закон убьет их бизнес.

В Украине будут выращивать каннабис на экспорт

Народный депутат и командир медицинского батальона "Госпитальеры" Яна Зинкевич – сторонница идеи легализации медицинского каннабиса в Украине. Она была среди инициаторов "закона для Софийки" первого законопроекта, который готовили еще в 2021 году, но ВРУ его не поддержала .

"В Украине приблизительно миллион пациентов, нуждающихся в лекарствах, в состав которых входят каннабиноиды. Это и онкобольные, и люди с определенными формами эпилепсии, болезнью Альцгеймера, орфанными заболеваниями, люди с ПТСР. При чем стоит говорить о ПТСР не только у военных, но и гражданских. И количество людей, которым может помочь лекарство с каннабиноидами, будет только расти, потому что война продолжается, - говорит Яна Зинкевич. – Однако в 2021 году законопроект не приняли, потому что в нем было заметно лоббирование. В этом законопроекте оно тоже частично есть, но до второго чтения это еще можно изменить. Если законопроект не изменится, то мы просто не будем давать голоса".

Основной аргумент за легализацию каннабиса – потребность пациентов, ведь сейчас украинцы могут получать препараты, только находясь за границей. Или пытаются получить их нелегально. Но существует риск, если такие препараты будут разрешены, но не доступны пациентам из-за высоких цен.

коноплі

Фото: Институт лубяных культур

Еще один риск – Украина будет только сырьевой базой для иностранных фармацевтических корпораций – каннабис у нас будут выращивать, но не будут перерабатывать, как многие другие сельхозкультуры.

"Сейчас идет дискуссия относительно выращивания: в каких объемах можно будет выращивать, где, кто будет иметь на это право. Очевидно, много сырья будет идти на экспорт, - говорит Яна Зинкевич. - Конечно, есть риски, что цена этих препаратов будет слишком велика, но это уже зависит от производителя - от объемов производства и другого. Мы хотим, чтобы люди, нуждающиеся в таких препаратах, могли их получить по рецепту. Возможно даже за государственные средства".

Импортные препараты с каннабидиолом смогут появиться через полгода

Руководитель Украинской ассоциации медицинского каннабиса Геннадий Шабас убежден, что лекарства на основе каннабиноидов, изготовленные в Украине, могут быть дешевле импортных. Хотя после вступления закона в силу импортные лекарства появятся в Украине через полгода, первого урожая отечественной конопли придется ждать минимум год.

"Я считаю, что в законопроекте достаточно четко прописано, как именно пациент сможет получить такое лекарство, каким образом, как их перевозить. Относительно цен на препараты - они отличаются в разных странах. Например, Израиль производит медицинский каннабис только для себя и не имеет возможности его экспортировать. Там цены на лекарства дешевле, чем в Германии, которая часть каннабиса закупает в странах Африки. Если взять препарат "епідіолекс", который применяют при эпилепсии, то там цены начинаются от 2000 долларов за упаковку. Но если будет производство в Украине, то, очевидно, лекарства будут дешевле, – говорит Геннадий Шабас. – Цена сырья везде примерно одинакова, потому что это закрытое выращивание. Та страна, где электричество и зарплата ниже, там сырье дешевле. Мы аграрная страна, и не производить сырье для лекарств – это по меньшей мере странно. Зачем нам тратить средства для того, чтобы приобрести сырье для лекарств где-то, если мы можем вырастить его здесь".

По словам эксперта, лицензионные условия для компаний, которые смогут выращивать медицинский каннабис, пока четко не прописаны. Но иностранные компании также будут иметь возможность выращивать каннабис в Украине.

"Все, кто получат лицензии, смогут выращивать каннабис в Украине. Мы хотим, чтобы были привлечены иностранные инвестиции, но и украинские инвесторы интересуются выращиванием. Если закон примут в целом, то наша страна попадет в тридцатку стран, которые позволили выращивание медицинского каннабиса. Если мы сейчас наберемся опыта, то страна сможет на этом зарабатывать".

Где в Украине уже сейчас выращивают каннабис

Выращивание каннабиса не является чем-то новым для Украины. Конопля – традиционная для нас культура, которую выращивали веками – из семян делали масло, из стеблей – нитки. Это уже потом любители покурить марихуану испортили репутацию конопли. Впрочем, масло и семена конопли вполне легально можно приобрести в любом магазине здорового питания. И конопляные фермы в Украине тоже есть и работают они вполне легально.

В 2022 году в Украине коноплей было засажено 1834 га, а лицензии на выращивание имели 11 предприятий из Сумской, Черниговской и Житомирской областей. Там самые благоприятные условия для выращивания растения. Однако речь идет исключительно о технической конопле. Она отличается, прежде всего, высотой.

технічні коноплі

Фото: Институт лубяных культур

"Растение Cannabis sativa, или конопля, имеет десятки сортов . Мы занимаемся техническими сортами конопли, есть еще медицинские и рекреационные, - говорит кандидат технических наук заведующий отделом научных исследований по вопросам интеллектуальной собственности и маркетинга инноваций Института лубяных культур Олег Примаков.- Промышленная конопля – исключительно для получения семян для пищевых и промышленных целей и для волокна. Медицинские – для получения медицинских препаратов. Рекреационные – для "увеселительных" потребностей. Однако это не означает, что одно и то же растение можно использовать для различных нужд. Все эти сорта отличаются и высотой, и структурным строением растений. Но главная разница - содержание тетрагидроканабинола (ТГК).

Конопля с содержанием ТКГ до 0,08% – это обычная сельскохозяйственная культура, как и лен. Ее относят к лубяным, так как из их стеблей получают текстильные волокна.

На конец 2022 года мы вывели 12 сортов для промышленных целей. Из них два сорта были терапевтического направления, но при этом уровень ТГК был в пределах допустимого 0,08%. В законе, предусмотренном в первом чтении, разрешенный уровень ТГК 0,3% – это значительно выше, чем для технической конопли, но все же мало для рекреационного эффекта. То есть использовать медицинский каннабис как наркотик не будет смысла – он не будет давать наркотического эффекта».

Кроме уровня ТГК, для медицинских нужд важно выращивать растения с определенным типом каннабиноидов. Чаще всего это CBD – именно он оказывает выраженное обезболивающее и противосудорожное действие. Поэтому риски, что на предприятии, где выращивают медицинский каннабис, часть товара будут сбывать наркоторговцам, близок к нулю. Кстати, специалисты считают, что медицинскую коноплю, или каннабис, не корректно называть медицинской марихуаной. Поскольку марихуана и ганжа – это сленговые названия наркотиков, изготовленных из каннабиса. Это примерно как булочку с маком назвать булочкой из пищевого опия.

"Предприятие, где выращивают медицинский каннабис – это фактически лаборатория, в которой выращивается растение с четко контролируемыми температурой, светом и заданными характеристиками. Для применения в медицине нужны растения с четким набором каннабиноидов. Есть специально сертифицированные сорта, поэтому нужно придерживаться технологий производства, чтобы растение сохранило нужный набор каннабиноидов", – говорит Геннадий Шабас.

Легализовав медицинскую коноплю, могут уничтожить пищевые.

Впрочем, несмотря на разницу между техническим и медицинским каннабисом, в законопроекте, принятом в первом чтении, их фактически смешали в кучу. В законе есть единое понятие – промышленный каннабис.

напої з конопель

Фото: Институт лубяных культур

"Медицинский каннабис должен быть легализован. Но как специалисту, который всю жизнь занимается промышленным коноплеводством, мне важно, чтобы его сохранили. Однако те, кто писал закон, смешали все в одну кучу - для них и технический, и медицинский каннабис - это все промышленный каннабис. Но эти понятия должны быть четко разграничены, – говорит Олег Примаков. – Промышленная конопля – это обычная сельскохозяйственная культура.. Закон, позволяющий ее выращивать – устаревший, требует изменений, но мы уже к нему приспособились. Новый закон может загнать промышленную коноплю в еще более жесткие условия, чем мы имели с 2012 года. Поэтому с одной стороны, мы за легализацию медицинского каннабиса, потому что в нем есть потребность, с другой - нам важно сохранить традиционное техническое коноплеводство.

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