"Медицинский, а не политический вопрос": Минздрав призвал Раду принять закон о легализации медканабиса

Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Facebook.



"Легализация марихуаны в медицинских целях - это прежде всего медицинский вопрос, а не политический. На кону решения вопроса уменьшения боли для тяжелобольных", - заявила заместитель министра здравоохранения по евроинтеграции Александр Комарида.



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Она добавила, что применение лекарственных средств с каннабисом, разрешено во многих странах Европы.



"Призываем народных депутатов Украины поддержать этот законопроект", - подытожила чиновница.



В Минздраве добавили, что достаточно научной статистики, подтверждающей, что конопля эффективна при лечении более 50 патологических состояний.

Лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что их фракции удастся собрать 200 голосов за законопроект о легализации медицинского каннабиса.

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