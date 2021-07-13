"Медицинский, а не политический вопрос": Минздрав призвал Раду принять закон о легализации медканабиса
Министерство здравоохранения обратилось к народным депутатам с просьбой принять законопроект, который легализует медицинский каннабис
Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Facebook.
"Легализация марихуаны в медицинских целях - это прежде всего медицинский вопрос, а не политический. На кону решения вопроса уменьшения боли для тяжелобольных", - заявила заместитель министра здравоохранения по евроинтеграции Александр Комарида.
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Она добавила, что применение лекарственных средств с каннабисом, разрешено во многих странах Европы.
"Призываем народных депутатов Украины поддержать этот законопроект", - подытожила чиновница.
В Минздраве добавили, что достаточно научной статистики, подтверждающей, что конопля эффективна при лечении более 50 патологических состояний.
- Лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что их фракции удастся собрать 200 голосов за законопроект о легализации медицинского каннабиса.
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