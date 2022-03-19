Медицинская система Украины работает в усиленном режиме, - Стефанишина

Об этом она рассказала в эфире "Еспресо.TV".



“Наша медицинская система натренировалась в экстренных ситуациях. В частности, во время пандемии Covid-19. Конечно, это была не такая экстренная ситуация, как сейчас. С самого начала вторжения РФ в Украину медики работают в усиленном режиме. Государство продолжает выплачивать денежное довольствие тем больницам, которые продолжают оказывать помощь", - рассказала Стефанишина



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Политик также добавила, что нужно принять во внимание миграцию населения Украины и возможность получать медицинскую помощь не по месту жительства.“Благодаря медицинской реформе человек не привязан к своему месту прописки. Если человек, например, переехал из Киева во Львов, может спокойно получать медицинскую помощь во Львове. Немного хуже ситуация с лекарствами. Это все нужно переформатировать. Поскольку лекарства рассчитывались на количество людей, проживающих в области. Сейчас многие люди сменили место жительства и поэтому нужно менять количество лекарств в области”, - добавила Стефанишина