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Медицинская агрессия РФ: оккупанты отправляют детей на "оздоровление" к врагу и заставляют получить их паспорта

22 октября, 2023 воскресенье
21:44
Война с Россией

Рашисты заставляют украинских детей проходить "углубленные профилактические медицинские осмотры" в РФ и заставляют получить российские документы

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Практически по всей территории временно оккупированных территорий оккупанты интегрировали заведения "здравоохранения" в медицинскую сферу РФ", - говорится в заявлении.

Россия выделяет 1,5 млрд рублей на "углубленные медицинские проверки" детей из временно оккупированных южных и восточных регионов Украины. Это оправдание для того, чтобы отправлять детей на "оздоровление" в далекие уголки РФ: "Где им промывают мозги, или же вообще с помощью этого давят на родителей, чтобы те тоже покидали родную землю".

Также из-за медосмотра их заставляют получить государственное медстрахование, для чего нужен российский паспорт у родителей или подростка старше 14 лет.

  • Кроме того, временно оккупированном Северодонецке Луганской области из двух работающих аптек осталась только одна, однако и там существует острая нехватка медикаментов.
  • На территории временно оккупированной Херсонской области русские войска создали медицинский кризис.
Здоровье
Россия
російська армія
Луганщина
Херсонщина
Донетчина
оккупированные территории
окупанти
Запорожская область
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