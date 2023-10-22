Медицинская агрессия РФ: оккупанты отправляют детей на "оздоровление" к врагу и заставляют получить их паспорта

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Практически по всей территории временно оккупированных территорий оккупанты интегрировали заведения "здравоохранения" в медицинскую сферу РФ", - говорится в заявлении.

Россия выделяет 1,5 млрд рублей на "углубленные медицинские проверки" детей из временно оккупированных южных и восточных регионов Украины. Это оправдание для того, чтобы отправлять детей на "оздоровление" в далекие уголки РФ: "Где им промывают мозги, или же вообще с помощью этого давят на родителей, чтобы те тоже покидали родную землю".

Также из-за медосмотра их заставляют получить государственное медстрахование, для чего нужен российский паспорт у родителей или подростка старше 14 лет.