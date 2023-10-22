Медицинская агрессия РФ: оккупанты отправляют детей на "оздоровление" к врагу и заставляют получить их паспорта
Рашисты заставляют украинских детей проходить "углубленные профилактические медицинские осмотры" в РФ и заставляют получить российские документы
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Практически по всей территории временно оккупированных территорий оккупанты интегрировали заведения "здравоохранения" в медицинскую сферу РФ", - говорится в заявлении.
Россия выделяет 1,5 млрд рублей на "углубленные медицинские проверки" детей из временно оккупированных южных и восточных регионов Украины. Это оправдание для того, чтобы отправлять детей на "оздоровление" в далекие уголки РФ: "Где им промывают мозги, или же вообще с помощью этого давят на родителей, чтобы те тоже покидали родную землю".
Также из-за медосмотра их заставляют получить государственное медстрахование, для чего нужен российский паспорт у родителей или подростка старше 14 лет.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.38 Покупка 37.38Продажа 38.11
- EUR Покупка 39.67Продажа 40.65
- Актуальное
- Важное