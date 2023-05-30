Медицина в обмен на роспаспорт: оккупанты усилили репрессии на Запорожье
На временно оккупированных территориях Запорожья россияне предпринимают новые методы заставить местных к паспортизации. Теперь медицинскую помощь можно получить только с паспортом РФ
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
По словам чиновника, сейчас началась третья масштабная волна паспортизации.
"Враг сообщил, что с 1 июня никто не сможет обратиться в больницу, если у него нет рашистского паспорта, не сможет получить бесплатные лекарства. Банальный пример - если человек страдает хроническими болезнями и постоянно нуждается в лекарствах для поддержания жизни - он не сможет их получить ", – сказал Федоров.
По его словам, сейчас жители становятся перед выбором: либо жизнь с российским паспортом, либо смерть.
- Во временно оккупированном Мариуполе нет доступа к обычным лекарствам, россияне заставляют людей искать их по всей оккупированной территории.
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