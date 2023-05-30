Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Медицина в обмен на роспаспорт: оккупанты усилили репрессии на Запорожье

Медицина в обмен на роспаспорт: оккупанты усилили репрессии на Запорожье

30 мая, 2023 вторник
13:16
Война с Россией

На временно оккупированных территориях Запорожья россияне предпринимают новые методы заставить местных к паспортизации. Теперь медицинскую помощь можно получить только с паспортом РФ

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

По словам чиновника, сейчас началась третья масштабная волна паспортизации.

"Враг сообщил, что с 1 июня никто не сможет обратиться в больницу, если у него нет рашистского паспорта, не сможет получить бесплатные лекарства. Банальный пример - если человек страдает хроническими болезнями и постоянно нуждается в лекарствах для поддержания жизни - он не сможет их получить ", – сказал Федоров.

По его словам, сейчас жители становятся перед выбором: либо жизнь с российским паспортом, либо смерть.

  • Во временно оккупированном Мариуполе нет доступа к обычным лекарствам, россияне заставляют людей искать их по всей оккупированной территории.
Запорожье
оккупированные территории
Читайте также:
Кирило Буданов
29 мая, 2023 понедельник
Буданов обратился к россиянам после обстрела Украины 29 мая: "Вы очень скоро об этом пожалеете"
Юрий Бутусов
Автор
29 мая, 2023 понедельник
Пригожин подтвердил заявление Байдена о настоящих масштабах боевых потерь РФ в Украине
Грузія ЄС
30 мая, 2023 вторник
Восстановление авиасообщения с Россией: 27 стран ЕС объявили демарш Грузии
Киев
+22°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.06
    Покупка 37.06
    Продажа 37.6
  • EUR
    Покупка 39.86
    Продажа 40.68
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
30 мая
13:35
В Херсонской области на российской взрывчатке взорвался рыболов
13:18
Обновлено
Ночная атака Киева: уничтожены 20 "шахедов". Обломки попали в многоэтажку, один человек погиб, 11 ранены
13:16
В Никопольщине, которую регулярно обстреливает армия РФ, меняют продолжительность комендантского часа
13:14
китай
Китай отклонил запрос США о встрече глав оборонных ведомств
13:08
В Киев приехал звезда "Сверхъестественного" Миша Коллинз, ставший послом UNITED24
13:06
Синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода в последний день весны
12:54
Обновлено
В Кремле обвинили Украину в атаке беспилотников на Москву. В ОПУ говорят, что "дроны хотят вернуться к своим создателям"
12:53
На пункте пропуска в польском Тересполе произошел инцидент с семьей россиян: один из них был задержан
12:50
Армию дронов усилили 500 FPV-беспилотников "Пегас": чем они ценны
12:41
РосСМИ заявили, что в Москве задержали украинку, пытавшуюся вернуть депортированных детей домой
12:40
Лукашенко назначил новым главой пограничного комитета Беларуси россиянина, окончившего академию ФСБ
12:37
На границе с РФ в Донецкой области возникла многокилометровая пробка из-за грузовиков с краденым зерном, - Андрющенко
12:26
Эксклюзив
Минометная батарея 47 ОМБр поблагодарила зрителей и читателей Еспресо за помощь в сборе на 2 тепловизора
12:17
Российские чиновники пытались устроить своего агента на оборонный завод в Киеве
12:09
Эксклюзив
После завершения режима Лукашенко у оппозиции Беларусь будет полное право просить введение миротворцев НАТО, - дипломат Санников
12:05
В Индии автобус сорвался в ущелье: пострадали 65 человек
12:05
Эксклюзив
Евгений Пригожин
Пригожин не доживет до Гаагского трибунала, - эксперт по национальной безопасности Варченко
12:04
Свитолина раскритиковала запрет украинцам выступать на турнирах с участием россиян и белорусов
11:57
Обновлено
Украина вернула тела 79 погибших военных
11:51
Россия удерживает в Черном море семь кораблей, среди них четыре носителя "калибров"
11:44
хакер
Оборонный завод РФ испытал кибератаку: какой ущерб нанесли хакеры
11:41
Россияне утром атаковали Кизомис на Херсонщине: ранена пожилая женщина
11:40
Определили потенциальные соперники вице-чемпиона Украины в квалификации Лиги чемпионов
11:30
Эксклюзив
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Удар беспилотниками по Москве пока оказывает психологический эффект, но скоро могут быть определены объекты для атак, - Згурец
11:29
В Минэнерго назвали области Украины, частично обесточенные из-за вражеских обстрелов
11:25
Русские военные
Американский генерал назвал армию РФ бумажным тигром и выразил уверенность в победе ВСУ
11:17
Помог РФ захватить "Артек" в Крыму: экс-правохранителю объявили подозрение в госизмене
11:06
Обновлено
Россияне 29 мая сбросили авиабомбы на АЗС в Торецке: погибли 2 человека, восемь получили ранения
10:58
Глава МОН Лисовый отказался от ученой степени кандидата наук
10:49
В РФ произошла диверсия на железной дороге, - СМИ
10:47
Эксклюзив
России удалось увеличить производство ракет, - авиаэксперт Долинце
10:43
В Украине разработали стандарты расследования военных преступлений
10:27
"Корея тоже когда-то предстала из руин": Зеленский призвал Сеул предоставить ПВО Украине
10:25
Шпионил по ВСУ на Донбассе: СБУ задержала информатора российского ГРУ
10:25
Обзор
Массовая атака на Киев и моментальный ответ дронами по Москве, обострение в Косово. Акценты мировых СМИ 30 мая
10:16
Инфографика
Курс валют на 29 мая: стоимость доллара, евро, злотого
10:04
От обстрелов РФ за прошлые сутки ранены или убиты 36 человек. Ситуация в регионах
10:00
OPINION
Как сбываются пророчества: случай крымских татар
09:58
Ломаченко пересмотрел бой с Хейни и назвал свой счет
09:48
Эксклюзив
Украинским военным постоянно нужны дроны, машины и ремонтные базы, - боец "Легиона Свободы" Андрийко
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV