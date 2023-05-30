Медицина в обмен на роспаспорт: оккупанты усилили репрессии на Запорожье

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

По словам чиновника, сейчас началась третья масштабная волна паспортизации.

"Враг сообщил, что с 1 июня никто не сможет обратиться в больницу, если у него нет рашистского паспорта, не сможет получить бесплатные лекарства. Банальный пример - если человек страдает хроническими болезнями и постоянно нуждается в лекарствах для поддержания жизни - он не сможет их получить ", – сказал Федоров.

По его словам, сейчас жители становятся перед выбором: либо жизнь с российским паспортом, либо смерть.