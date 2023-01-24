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"Медицина - в критическом состоянии": председатель облсовета заявил о разрушении большинства больниц Херсонщины

24 января, 2023 вторник
17:38
Общество

На Херсонщине российские оккупанты умышленно обстреливали медицинские учреждения, большинство больниц разрушены. В областном центре нет ни одного уцелевшего медучреждения

Об этом сообщил проекту Радио Свобода "Новости Приазовья" председатель Херсонского областного совета Александр Самойленко.

"Медицина находится в критическом состоянии, потому что все наши заведения открыты. Все наши заведения были построены так, чтобы быть доступными, и они оказались доступны и враждебным обстрелам", – сказал он.

"У нас есть очень большие разрушения, которые произошли на территории бывшего Бериславского района. Это почти все больницы бывших районных центров, которые там были до реформы. Они либо имеют разрушения, либо полностью разрушены, либо повреждены очень существенно, что требует полного восстановления по окончании активной фазы боевых действий", – добавил Самойленко.

По его словам, непосредственно в Херсоне ни одно медицинское учреждение не осталось без внимания оккупантов.

"Я могу сказать, что одно из областных заведений, оно специфическое, но в нем повреждено более 700 окон. Это очень большой объем работ, чтобы восстановить", - отметил он.

Чиновник подчеркнул, что, несмотря на разрушения, врачи в области есть, граждане могут получить всю необходимую медицинскую помощь.

"Все необходимые специалисты, они есть. Кроме того, на территории Херсонщины работает миссия "Врачи без границ". В больницах работают бригады врачей, которые приехали из других городов для оказания помощи Херсонщине", - сказал Самойленко.

  • В ноябре 2022 года Генштаб сообщал, что российские захватчики вывезли в направлении Крыма все медицинское оборудование Новокаховской центральной больницы, даже кареты скорой.

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