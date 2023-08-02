Об этом сообщил министр образования и науки Украины Оксен Лисовый.

"С сентября планируем запустить пилот проекта обновленной дисциплины – будем реализовываться в школах из разных областей. На основе отзывов учителей и учащихся, участвующих в пилоте, программа дисциплины будет финализирована", – пишет Лесной.

В частности, дисциплина "Защита Украины" должна быть полезной и интересной, в обновленном предмете должно быть больше практики, знаний и жизненно необходимых умений.

Сообщается, что от учеников и учителей есть запрос на получение качественной медицинской помощи, минной безопасности, управления дронами и ориентирования на местности.

"Чтобы пилот состоялся успешно, проведем обучение для учителей. Для этого привлекаем к сотрудничеству международные и общественные организации, которые имеют опыт в обучении взрослых. предотвращении травматизма", – объяснил министр.