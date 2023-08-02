Медицина, дроны и карты: что включат в обновленную дисциплину "Защита Украины" в школах
Педагоги уже начинали обновление дисциплины "Защита Украины", которая будет включать больше практики, знаний и жизненно необходимых умений. Предмет будут преподавать по новой методике
Об этом сообщил министр образования и науки Украины Оксен Лисовый.
"С сентября планируем запустить пилот проекта обновленной дисциплины – будем реализовываться в школах из разных областей. На основе отзывов учителей и учащихся, участвующих в пилоте, программа дисциплины будет финализирована", – пишет Лесной.
В частности, дисциплина "Защита Украины" должна быть полезной и интересной, в обновленном предмете должно быть больше практики, знаний и жизненно необходимых умений.
Сообщается, что от учеников и учителей есть запрос на получение качественной медицинской помощи, минной безопасности, управления дронами и ориентирования на местности.
"Чтобы пилот состоялся успешно, проведем обучение для учителей. Для этого привлекаем к сотрудничеству международные и общественные организации, которые имеют опыт в обучении взрослых. предотвращении травматизма", – объяснил министр.
- 3 июля глава МОН Оксен Лисовый сообщил, что в этом году, по сравнению с 2022 годом, в Госбюджете Украины на зарплаты педагогов заложено на 20,5 млрд грн меньше. Однако в МОН предусмотрена программа поощрения
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