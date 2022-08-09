Медико-санитарная часть Ferrexpo приобрела дополнительные скорые и новое медицинское оборудование

С начала полномасштабной войны в Украине компания продолжает оказывать медицинские услуги не только своим работникам, жителям местных общин, но и внутриперемещенным лицам на безвозмездной основе. Доступны консультации терапевта, кардиолога, эндокринолога, офтальмолога, хирурга и других специалистов, а также бесплатные диагностики и обследования.

Дополнительно МСЖД получила новое медицинское оборудование. Теперь медики заведения могут пользоваться ультразвуковой системой APLIO A, что повысит уровень диагностики заболеваний на ранних этапах.

Среди новинок медучреждения – система непрерывного мониторинга глюкозы в крови Guardian Connect CGM, которая позволит лучше контролировать эффективность лечения пациентов с заболеванием сахарным диабетом. А в кабинете фиброгастроскопии появилась новая смотровая кушетка.

"Современное оборудование позволяет нам значительно повысить уровень предоставления медицинских услуг и слаженно работать. Сейчас есть весь необходимый арсенал для оказания догоспитальной медицинской помощи", - отметила Ирина Рудометкина, главный врач МСЖД.



Справка о Ferrexpo:

Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами Украины. Акции Ferrexpo входят в премиальный листинг Лондонской фондовой биржи по индексу FTSE 250 (тикер FXPO). Группа производит высококачественные железорудные окатки премиум-класса для металлургической промышленности, которые по сравнению с использованием более распространенных видов железорудного сырья позволяют снизить выбросы углерода и повысить производительность производителей. Предприятия Ferrexpo снабжают сырьем мировую металлургическую промышленность более 50 лет. В 2021 году Группа произвела 11,2 миллиона тонн железорудных окатков, благодаря чему компания Ferrexpo стала 3-м крупнейшим экспортером окатков в мире с долей рынка примерно 9%. Группа имеет широкую клиентскую базу, включающую сталелитейные предприятия по всему миру, в том числе в Австрии, Германии, Японии, Южной Корее, Тайване, Китае, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнаме и США. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.ferrexpo.com.