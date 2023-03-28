Об этом информирует Киевская городская государственная администрация.

Во время брифинга врач-инфекционист, заведующая инфекционным отделением № 2 Александровской клинической больницы Киева Людмила Минова рассказала, что подавляющее большинство госпитализированных инфицировались именно штаммом "Омикрон".

"Мы наблюдаем сейчас гораздо более агрессивное течение Омикрона, этого не было летом агрессивность проявляется тем, что очень высокая температура в некоторых случаях, и очень стремительное развитие самого заболевания, нарастание дыхательной недостаточности с повреждением легких. Этих случаев еще не было летом, но сейчас, последними неделями у нас такие случаи”, - говорит Минова.

Медики отслеживают увеличение количества больных с дыхательной недостаточностью и в тяжелом состоянии, это люди, нуждающиеся в госпитализации в отделение интенсивной терапии или неинвазивной вентиляции легких.

Врач заметила, что большинство таких пациентов не вакцинированы, а симптомы COVID-19 похожи на грипп. Заболевание в первые дни начинается одинаково: высокая температура, першение в горле, кашель. В таком случае лучше сделать быстрый тест на COVID-19.

"Прошу всех считать, что защита нашего здоровья, это в первую очередь дело каждого. В военное время мы должны разгрузить учреждения здравоохранения, чтобы они сконцентрировали свое внимание на оказании помощи военным, потому что количество раненых растет и у нас есть наш ресурс направлять на помощь в первую очередь нашим военным, не отвлекать персонала на COVID-19", - добавила Минова.

В группе риска находятся пациенты старше 65 лет и имеющие хронические заболевания: сердечно-сосудистые, заболевания легких, онкобольные, пациенты с иммуносупрессивными состояниями.