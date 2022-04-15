Медики на фронте получат 10 тысяч ампул кровоостанавливающего средства – Марина Порошенко
10 тысяч ампул кровоостанавливающего препарата поступят военным медикам благодаря помощи польских друзей Украины
Об этом сообщила Марина Порошенко.
"Друга в беде узнаешь", – говорит народная пословица. Эту истину подтвердил польский фонд Fundacja Humanosh im. Sławy и Izka Wołosianskich, который сегодня передал нам новую партию помощи – 10 тысяч ампул кровоостанавливающего препарата Exacyl, – написала она в Facebook.
"Этот препарат как часть крупного гуманитарного груза мы уже завтра отправим военным медикам, спасающим жизнь украинских воинов и гражданского населения в восточных областях Украины, где сейчас происходят активные боевые действия", - отметила глава комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной политики .
"С начала полномасштабного вторжения России в Украину наши польские друзья сразу включились в помощь как украинским воинам, так и гражданскому населению. В первые недели войны они передали нам очень важные для жизни и здоровья украинцев препараты для Центрального военного госпиталя и Киевской больницы скорой медицинской помощи "А первую партию препарата Exacyl, около 20 тысяч ампул, мы уже передали в военные госпитали и больницы Черниговской, Винницкой, Сумской, Харьковской и Ивано-Франковской областей", - пишет Марина Порошенко.
Она поблагодарила поляков за поддержку: "Продолжаем наше сотрудничество по оказанию качественной и эффективной медицинской помощи украинцам".Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
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