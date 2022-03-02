Медикаменты, средства гигиены и детское питание: Киев отправил гуманитарную помощь
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что Киев отправил гуманитарную помощь в город Буча, который обороняется от российских войск на подступах к Киеву
Об этом он написал в Telegram.
"Жителям Бучи, которую громят и уничтожает враг, отправили медикаменты, перевязочные материалы, средства гигиены и детское питание", - говорится в сообщении.
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Необходимую помощь, которую направил Киев, доставила организация "Красный крест".
- Напомним, 27 февраля на северо-западной окраине Киева украинская армия остановила на мосту через речку Буча движение передовых частей российского войска.
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