Медикаменты, средства гигиены и детское питание: Киев отправил гуманитарную помощь

Об этом он написал в Telegram.



"Жителям Бучи, которую громят и уничтожает враг, отправили медикаменты, перевязочные материалы, средства гигиены и детское питание", - говорится в сообщении.



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Необходимую помощь, которую направил Киев, доставила организация "Красный крест".

Напомним, 27 февраля на северо-западной окраине Киева украинская армия остановила на мосту через речку Буча движение передовых частей российского войска.