Медикаменты, фильтры для воды и одеяла: Сербия передала гумпомощь пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС
Сербия передала 14 грузовиков гуманитарной помощи, в которую вошли медикаменты, питьевая вода, фильтры для воды, одеяла и т.д. для пострадавших от подрыва российскими террористами плотины Каховской ГЭС
Официальная церемония передачи состоялась 30 августа с участием премьер-министра Республики Сербия Анны Брнабич и других чиновников, сообщает посольство Украины в Сербии в фейсбуке.
"Правительство Сербии приняло участие в общеевропейской акции гуманитарной помощи гражданскому населению Украины и выделило гуманитарную помощь для пострадавших в результате подрыва российскими террористами плотины Каховской ГЭС жителей Херсонской области", - проинформировали в диппредставительстве.
На брифинге перед отправкой груза с короткими речами выступили глава сербского правительства и глава Делегации ЕС в Республике Сербия Э.Жофре, которые заверили в неизменности своих намерений и решимости и в дальнейшем оказывать необходимую помощь украинскому народу в трагические дни российского нашествия.
Посол Украины в Сербии Владимир Толкач поблагодарил сербскую сторону за оказанную помощь и выразил уверенность в общем европейском будущем.
- Премьер-министр Сербии Ана Брнабич во время выступления на онлайн-саммите Крымской платформы заявила о готовности участвовать в послевоенном восстановлении Украины и поддерживать ее европейскую интеграцию.
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