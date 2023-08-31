Медикаменты, фильтры для воды и одеяла: Сербия передала гумпомощь пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС

Официальная церемония передачи состоялась 30 августа с участием премьер-министра Республики Сербия Анны Брнабич и других чиновников, сообщает посольство Украины в Сербии в фейсбуке.

"Правительство Сербии приняло участие в общеевропейской акции гуманитарной помощи гражданскому населению Украины и выделило гуманитарную помощь для пострадавших в результате подрыва российскими террористами плотины Каховской ГЭС жителей Херсонской области", - проинформировали в диппредставительстве.

На брифинге перед отправкой груза с короткими речами выступили глава сербского правительства и глава Делегации ЕС в Республике Сербия Э.Жофре, которые заверили в неизменности своих намерений и решимости и в дальнейшем оказывать необходимую помощь украинскому народу в трагические дни российского нашествия.

Посол Украины в Сербии Владимир Толкач поблагодарил сербскую сторону за оказанную помощь и выразил уверенность в общем европейском будущем.