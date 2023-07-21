Об этом Иван Семесюк написал в своем Фейсбуке.

"Не отдавай своей тьме - песня о чувствах, которые сейчас переживает каждый действенный человек в стране. О надежде и разлуке, о боли и смерти, о борьбе Света с Тьмой, о боевом братстве и, в конце концов, спасение", - говорится в описании к клипу.

Украинский музыкант подчеркнул, что уникален актерский состав.

Юлия Паевская, позывной Тайра, поделилась своими чувствами: "Есть вещи, что невозможно подделать никак. Истинно чистые чувства ты найдешь там, где смерть рядом. Смерти наплевать на твоё состояние, марку машины, ценник твоего костюма или обеда. Но можешь оставить после себя память тем, кто останется. Те, для кого мы отвоевываем эту страну, будут помнить только наши искренние поступки - как помнят до сих пор героев античности, и сохранившаяся страна будет нашим памятником. В этом наследии я такая, как есть.

Также в клипе снялся основатель издательства Лютое Справа и боец Национальной гвардии Украины Андрей Гончарук на псевдо Publisher.

"Мое участие в съемке этой истории проникнуто странным символизмом. В предыдущем клипе группы я тоже играю роль, но эпизодическую - роль сельского пьяницы. А ныне, и в собственной жизни, и в этой сказке, имею новое амплуа - боец НГУ. И это та стремительная эволюция которая, кое-где, действительно произошла со многими мужчинами за время нашествия. Люди нашли себя в воинском деле, расправили плечи и почувствовали себя незаменимыми. А этот опыт уже и не пропьешь!" – рассказал Гончарук.

Справочно. Группа Ukie'z была создана в 2019 году. В мае этого же года вышел первый релиз – альбом Pohoda. В 2021 группа выпустила три релиза - синглы "Она пришла" на стихи Василия Симоненко, Road Movie на стихи Богдана Буткевича, и второй альбом Twin Styx.

Ukie'z имеет свою музыкальную идеологию, сочетая украинские и атлантические музыкальные традиции, манифестируя естественную принадлежность украинской культуры к западному миру.

Что известно о Тайре

17 июня волонтер и парамедик Юлия Паевская (Тайра) была освобождена из плена. Она попала в плен в Мариуполе 17 марта.

Известная украинская парамедик Юлия Паевская с позывным "Тайра" поделилась воспоминаниями о трех месяцах, проведенных ею в плену.

Известная украинская парамедик Юлия Паевская с позывным Тайра рассказала, что никогда не представляла , что попадет в плен.

Парамедик свидетельствовала перед Комиссией по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинкской комиссией США).

3 декабря парамедик Тайра (Юлия Паевская) рассказала в эфире Эспрессо, что россияне вместо того, чтобы создавать что-то новое и идти вперед, тянут себя в прошлое и хотят затащить украинцев вслед за собой в этот водоворот.

5 декабря премию "За гуманистическое служение и вклад в развитие регионов" получила волонтер, доброволица, парамедикиня, командир подразделения "Ангелы Тайры" - Юлия Паевская "Тайра".

Паевская попала в топ-100 самых влиятельных женщин 2022 вошли 8 украинок.