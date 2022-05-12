Медиасообщество призвало отстранить пророссийских ведущих от участия в нацмарафонах

Институт массовой информации опубликовал обращение к президенту Украины и министру культуры и информационной политике Украины об участии ведущих, распространявших пророссийскую пропаганду, в эфирах национальных марафонов "Единые новости", Freedom и других медийных марафонов, называющих себя "национальными".

Речь идет прежде всего о Василии Голованове, Тигране Мартиросяне, Наташе Влащенко, Татьяне Гончаровой, Назаре Довгом, Владимире Полуеве, Анне Степанец, Анастасии Даугуле.

Авторы обращения призывают Национальный совет по телевидению и радиовещанию, Министерство культуры и информационной политики Украины и владельцев телеканалов, участвующих в марафонах, отстранить этих ведущих от эфира.

"Сейчас у украинского медиапространства есть шанс очиститься и запустить создание института репутации, чтобы уберечь Украину от повторения истории в будущем", – говорится в обращении.

Как добавляют в обращении, эти ведущие продвигали кремлевские нарративы о внешнем управлении США Украиной, "дискриминации" русского языка, "гражданской войне" на Донбассе, правомерности захвата Россией Крыма и т.д.

"На фоне того, что ни один из них не признал публично факт многолетнего подигрывания врагу, дальнейшее участие этих ведущих в эфирах может быть использовано ими как индульгенция", – говорится в обращении.

Обращение открыто для подписания, отправляйте свои ФИО и принадлежность медиа или организациям на почту [email protected]

Полный текст обращения:

Обращение украинских журналистов и общественных организаций к Президенту Украины и Министру культуры и информационной политике Украины по поводу участия ведущих, распространявших пророссийскую пропаганду, в эфирах национальных марафонов "Единые новости", Freedom и других медийных марафонов, называющих себя "национальными".

С началом полномасштабного наступления Российской Федерации государственные, общественные и частные телеканалы смогли объединиться, чтобы противостоять врагу на информационном фронте. Единственные новости стали новым и уникальным опытом, когда во время войны медиа не подвержены жесткой цензуре, а продолжают распространять важную для общества информацию от хода боевых действий к человеческим трагедиям и победам.

Впрочем, в национальных марафонах, включая иноязычный канал FreeДом и других медийных марафонов, называющих себя "национальными", принимают участие телеведущие, еще недавно работавшие на телеканалах, владельцами которых были пророссийские политики. Информационная политика этих каналов базировалась на продвижении кремлевских нарративов о внешнем управлении США Украиной, "дискриминации" русского языка, "гражданской войне" на Донбассе, правомерности захвата Россией Крыма и т.д. Для этого применялись различные методы от фейковых слушаний в Конгрессе США до марафонов о "соросятах", рассказов о "биолабораториях США" и даже попыток телемостов с Россией. Речь идет прежде всего о Василии Голованове, Тигране Мартиросяне, Наташе Влащенко, Татьяне Гончаровой и Назаре Довгом, Владимире Полуеве, Анне Степанец, Анастасии Даугуле. Мы обеспокоены участием этих людей в марафонах, призванных быть объединенным информационным оружием против российских фейков и пропаганды.

Украина уже больше двух месяцев противостоит российской агрессии. Параллельно с этим власти нарабатывают механизмы для будущего восстановления украинских городов и инфраструктуры. Чтобы не повторить ошибки постмайданного периода, когда часть притихших политиков и деятелей довольно скоро почувствовали безнаказанность и начали распространять пророссийские нарративы и откровенные фейки в эфирах телеканалов, манипулируя общественным мнением на эмоциями граждан Украины, мы призываем Национальный совет, МКИП и владельцев телеканалов. марафоны, отстранить этих ведущих от эфира, обеспечить проверку этих людей, а до сих пор дать публичную оценку их участию в марафонах "Единые новости", Freedom и других медийных марафонов, называющих себя "национальными". Мы предлагаем обратиться в мониторинговые организации, которые готовы предоставить Нацсовету и МКИП аналитические справки о деятельности этих телеведущих в течение 2014-2022 годов.

На фоне того, что ни один из них не признал публично факт многолетнего врага, дальнейшее участие этих ведущих в эфирах может быть использовано ими как индульгенция.

Рассчитываем на скорую реакцию представителей украинской власти, в первую очередь Президента Украины Владимира Зеленского и Министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко.

Сейчас у украинского медиапространства есть шанс очиститься и запустить создание института репутации, чтобы уберечь Украину от повторения истории в будущем.

С уважением

ОО "Сознательные.Медиа"

ОО "Центр исследований освободительного движения"

Дарья Гирная, журналистка "UA: Общественное вещание"

Медиадвижение

Наталья Соколенко, журналистка Украинского радио, Национальная общественная телерадиокомпания Украины

ОО "Институт массовой информации"

Дмитрий Тузов, ведущий "Радио НВ"

Мирослава Барчук, телеведущая UA:Общественное Вещание

Олег Базар, LB.ua

ОО "Детектор медиа"

Вадим Карпьяк, журналист

Татьяна Трощинская, Общественное радио

Институт демократии имени Филиппа Орлика

Общественное радио

Анна Хиночик, журналистка информационно-аналитического портала "Четвертая власть"

Редакция журнала "Украинская неделя"

ОО "Женское Антикоррупционное Движение"

Юрий Орловский, журналист телеканала "Украина 24"

Елена Кук, корреспондентка канала "Украина"

Вячеслав Лакомкин, корреспондент "Сегодня" (ООО "Новинная группа Украина")

Юлия Безбородько, платформа иновещания Украины, телеканал "ДОМ"

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