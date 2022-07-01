Медиагруппы Ахметова, Коломойского и Пинчука потеряли 90% рекламного рынка и уволили сотни работников, – Forbes

Об этом сообщает Forbes.

По информации издания, в медиахолдинге "1+1 media" Игоря Коломойского остался один административный офис из пяти. В конце апреля "Плюсы" оценили жизнеспособность всех телепроектов. Как объяснил гендиректор медиахолдинга Ярослав Пахольчук, если видели, что проект через три-пять месяцев может восстановиться, то ничего с ним не делали. Если же такое восстановление могло стать реальным через девять месяцев и больше – проекты оптимизировали. В частности, поставили на паузу программы "Твой день", "Голос" и производство комедийных сериалов. Следовательно, в результате реорганизации количество работников на "Плюсах" уменьшилось на 23%.

В крупнейшей телегруппе Украины, StarLightMedia Виктора Пинчука, в которую входят ICTV, "Новый" и СТБ, уволили около 15% работников, а на информационном телеканале "24 канал" – 40%.

Чтобы удержать сотрудников, в первые месяцы полномасштабной войны медиахолдинги платили часть зарплаты даже тем, кто не работал. Но потом ее урезали всем.

Как отметил Ярослав Пахольчук, плюсы сейчас платят 50-80% заработной платы. В "Медиа группе Украины" (МГУ) Рината Ахметова (владеет, в частности, и ТРК "Украина") с июня незанятым работникам платят 0,01 ставки. В медиагруппе Ахметова без сокращений, но половина работников находится в простое.

Как рассказал эксперт общественного объединения "Информационное сообщество" Андрей Соломаха, до войны в среднем содержание информационно-развлекательного канала в месяц обходилось в $800 000–$1 000 000, а линейка дорогих развлекательных телешоу – $200 000–$300 000.

По его словам, телеканалы пока не тратят деньги на контент, потому что его закупили до войны. Впрочем, в конце года им все равно придется это делать, и потребуются миллионы. Он предполагает, что в такой ситуации StarLightMedia, скорее всего, будут показывать архивные шоу, а "Плюсы", возможно, будут больше делать студии и будут похожи на "112 канал". Информационные каналы дешевле. Соломаха оценивает расходы по их ежемесячному содержанию в $300 000–$500 000.

Еще одна проблема, с которой столкнулись медиахолдинги, – война обрушила рынок телерекламы, являвшегося основным источником доходов телебизнеса. Его объем в 2021-м оценивался более чем в 13,6 млрд грн и вырос на 12%. В первые месяцы 2022-го рынок собрал в общей сложности 1,7 млрд грн, а в марте обвалился до нуля. В апреле показатели также были близки к нулю, а в июне рынок ТВ-рекламы составил 12% от показателей февраля – 106,5 млн грн.

По приблизительным оценкам Бондаренко из МГУ, доходы его медиагруппы и в целом отрасли от рекламы сократились на 98%, основным источником притока средств стали digital-платформы.

"До войны все держалось именно на рекламе, – объясняет коммерческий директор "1+1 media" Валерий Вареница. – Сейчас мы получаем большую часть доходов от партнерской ОТТ-платформы, спутникового оператора и интернет-площадок". Эта часть бизнеса обеспечивает вещание в сокращенном формате.

В мае часть брендов вернулась на экраны, но скорее для поддержки, а не потому, что хотят выполнить свои маркетинговые цели, – объясняет гендиректор "24 канала" Роман Андрейко.

Как прогнозирует президент Ocean Media Plus Андрей Партыка, осенью телеканалы могут рассчитывали лишь на 35-40% поступлений от объемов прошлой осенью. Впрочем, рынок телевизионной рекламы далек от восстановления. Довоенные объемы телеканалы вернут не ранее чем через три года при частичном восстановлении экономики.

Сейчас более половины телерынка сейчас работает над телемарафоном "Единые новости", а другая постепенно возвращает трансляцию программ и сериалов.

В StarLightMedia рассматривают разные сценарии программирования телеканалов, но уже очевидно, что осенью будет меньше масштабных премьер, – говорит CEO медиагруппы Александр Богуцкий. В частности, в его телехолдинге, имевшем большие планы на 2021-2022 годы (в разработке было 68 новых проектов), часть программ оптимизируют. Их частично заменят программы, эмоционально поддерживающие или подсказывающие, как строить жизнь в тылу зрителям, которых утомил новостной контент.

Часть ведущих и других сотрудников, не состоящих в студиях, нашли себе место в YouTube-проектах телеканалов. Часть ищут любую работу, чтобы не перестать работать, переустраиваются в "не свои" телепроекты. Однако дальнейших сокращений не избежать, если ситуация ухудшится, – резюмирует Forbes со ссылкой на владельца компании, занимающейся производством телеконтента, и бывшего работника одной из крупнейших телегрупп. Часть работников во время этого кризиса будет вынуждена перейти в другие отрасли.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb