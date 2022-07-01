English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Экономика Медиагруппы Ахметова, Коломойского и Пинчука потеряли 90% рекламного рынка и уволили сотни работников, – Forbes

Медиагруппы Ахметова, Коломойского и Пинчука потеряли 90% рекламного рынка и уволили сотни работников, – Forbes

1 июля, 2022 пятница
14:21
Экономика

В результате потерь из-за полномасштабной войны основного источника доходов – рекламы – телекомпании Ахметова, Пинчука и Коломойского урезали зарплаты, сократили сотни работников и остановили крупные телепроекты

Об этом сообщает Forbes.

По информации издания, в медиахолдинге "1+1 media" Игоря Коломойского остался один административный офис из пяти. В конце апреля "Плюсы" оценили жизнеспособность всех телепроектов. Как объяснил гендиректор медиахолдинга Ярослав Пахольчук, если видели, что проект через три-пять месяцев может восстановиться, то ничего с ним не делали. Если же такое восстановление могло стать реальным через девять месяцев и больше – проекты оптимизировали. В частности, поставили на паузу программы "Твой день", "Голос" и производство комедийных сериалов. Следовательно, в результате реорганизации количество работников на "Плюсах" уменьшилось на 23%.

В крупнейшей телегруппе Украины, StarLightMedia Виктора Пинчука, в которую входят ICTV, "Новый" и СТБ, уволили около 15% работников, а на информационном телеканале "24 канал" – 40%.

Чтобы удержать сотрудников, в первые месяцы полномасштабной войны медиахолдинги платили часть зарплаты даже тем, кто не работал. Но потом ее урезали всем.

Как отметил Ярослав Пахольчук, плюсы сейчас платят 50-80% заработной платы. В "Медиа группе Украины" (МГУ) Рината Ахметова (владеет, в частности, и ТРК "Украина") с июня незанятым работникам платят 0,01 ставки. В медиагруппе Ахметова без сокращений, но половина работников находится в простое.

Как рассказал эксперт общественного объединения "Информационное сообщество" Андрей Соломаха, до войны в среднем содержание информационно-развлекательного канала в месяц обходилось в $800 000–$1 000 000, а линейка дорогих развлекательных телешоу – $200 000–$300 000.

По его словам, телеканалы пока не тратят деньги на контент, потому что его закупили до войны. Впрочем, в конце года им все равно придется это делать, и потребуются миллионы. Он предполагает, что в такой ситуации StarLightMedia, скорее всего, будут показывать архивные шоу, а "Плюсы", возможно, будут больше делать студии и будут похожи на "112 канал". Информационные каналы дешевле. Соломаха оценивает расходы по их ежемесячному содержанию в $300 000–$500 000.

Еще одна проблема, с которой столкнулись медиахолдинги, – война обрушила рынок телерекламы, являвшегося основным источником доходов телебизнеса. Его объем в 2021-м оценивался более чем в 13,6 млрд грн и вырос на 12%. В первые месяцы 2022-го рынок собрал в общей сложности 1,7 млрд грн, а в марте обвалился до нуля. В апреле показатели также были близки к нулю, а в июне рынок ТВ-рекламы составил 12% от показателей февраля – 106,5 млн грн.

По приблизительным оценкам Бондаренко из МГУ, доходы его медиагруппы и в целом отрасли от рекламы сократились на 98%, основным источником притока средств стали digital-платформы.

"До войны все держалось именно на рекламе, – объясняет коммерческий директор "1+1 media" Валерий Вареница. – Сейчас мы получаем большую часть доходов от партнерской ОТТ-платформы, спутникового оператора и интернет-площадок". Эта часть бизнеса обеспечивает вещание в сокращенном формате.

В мае часть брендов вернулась на экраны, но скорее для поддержки, а не потому, что хотят выполнить свои маркетинговые цели, – объясняет гендиректор "24 канала" Роман Андрейко.

Как прогнозирует президент Ocean Media Plus Андрей Партыка, осенью телеканалы могут рассчитывали лишь на 35-40% поступлений от объемов прошлой осенью. Впрочем, рынок телевизионной рекламы далек от восстановления. Довоенные объемы телеканалы вернут не ранее чем через три года при частичном восстановлении экономики.

Сейчас более половины телерынка сейчас работает над телемарафоном "Единые новости", а другая постепенно возвращает трансляцию программ и сериалов.

В StarLightMedia рассматривают разные сценарии программирования телеканалов, но уже очевидно, что осенью будет меньше масштабных премьер, – говорит CEO медиагруппы Александр Богуцкий. В частности, в его телехолдинге, имевшем большие планы на 2021-2022 годы (в разработке было 68 новых проектов), часть программ оптимизируют. Их частично заменят программы, эмоционально поддерживающие или подсказывающие, как строить жизнь в тылу зрителям, которых утомил новостной контент.

Часть ведущих и других сотрудников, не состоящих в студиях, нашли себе место в YouTube-проектах телеканалов. Часть ищут любую работу, чтобы не перестать работать, переустраиваются в "не свои" телепроекты. Однако дальнейших сокращений не избежать, если ситуация ухудшится, – резюмирует Forbes со ссылкой на владельца компании, занимающейся производством телеконтента, и бывшего работника одной из крупнейших телегрупп. Часть работников во время этого кризиса будет вынуждена перейти в другие отрасли.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте также:
окупанти рф
29 июня, 2022 среда
Оккупанты закрепляются в части Клинового и развернули "грады" у границы Украины, - Генштаб ВСУ
обмін тілами загиблих
29 июня, 2022 среда
Тела привозят в ужасном состоянии, иногда невозможно понять, мужчина это или женщина, – руководитель Патронатной службы полка "Азов"
Олівія Кортас
30 июня, 2022 четверг
Это уже недемократично. На немецком телевидении обсуждают конфликт Зеленского с оппозиционными СМИ
Киев
+30°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.49
    Покупка 34.49
    Продажа 35.2
  • EUR
    Покупка 35.8
    Продажа 36.89
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
1 июля
14:56
С оккупированных территорий Харьковщины эвакуировали уже 6 тыс. человек, - ОВА
14:53
Эксклюзив
Виталий Портников
Портников к украинцам: Подпишите петицию о возвращении Эспрессо, 5-го и Прямого в цифровое вещание, помогите властям исправить чиновничий беспредел
14:46
По Николаевщине 1 июля оккупанты выпустили 12 ракет, часть сбила ПВО
14:34
траур
В Одесской области 2 июля объявят днем траура
14:33
СБУ задержала агентов генштаба РФ, собиравших данные по обороне Киева
14:30
Эксклюзив
Виталий Портников
Ракетные обстрелы Украины не прекратятся, пока у власти Путин и у России есть ракеты, - Портников
14:30
Эксклюзив
Из-за того, что россиянам не удается прорвать военную инфраструктуру в Авдеевке, они разрушают гражданскую, - заместитель главы ВГА города
14:16
Bonprix
Интернет-магазин одежды Bonprix вышел с рынка РФ, – СМИ
14:00
Обновлено
Россияне нанесли ракетный удар по Сергеевке в Одесской области: количество погибших возросло до 20
13:52
Dodo Socks объявила аукцион "Неизданное" для помощи ВСУ: разыграют носки, изготовленные в Рубежном в единственном экземпляре
13:37
борщ
Борщ – наш: "Культура приготовления украинского борща" внесена в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО
13:36
В Британии призывают увеличить финансирование на курсы английского языка для украинских беженцев
13:33
Оккупанты пытаются бежать из Херсона в Крым через Арабатскую стрелку, – украинская разведка
13:28
Минцифра объявила сбор беспилотников для ВСУ
13:26
НАТО
В НАТО предостерегли Москву от вмешательства из-за решения Болгарии выслать 70 "дипломатов" РФ
13:14
Рада назначила нардепа Дмитрия Лубинца новым омбудсменом
13:09
Эксклюзив
Варианты защиты от ракет Х-22 могут быть найдены, - военный эксперт Згурец
13:08
В Мариуполь прибыл заместитель министра обороны РФ Иванов
13:00
На крупнейшей в мире шоколадной фабрике обнаружили сальмонеллу
12:58
На фото человек, работающий за компьютером
РФ потеряла лицензии на софт компании, обслуживающей суперкомпьютеры "Сбербанка" и "Яндекса", - СМИ
12:56
курение электронных сигарет
Сигареты для нагрева в Украине от 1 июля признаны табачными изделиями
12:48
Эксклюзив
Владимир Арьев
Не стоит жаловаться на действия НАТО, ведь Украина не является участницей Альянса и нас не обязаны защищать, - нардеп Арьев
12:44
Эксклюзив
Главная мотивация российской армии – это трофеи, – глава Совета резервистов сухопутных войск ВСУ Тимочко
12:41
ВСУ уничтожили вражеский беспилотник "Форпост" в Николаевской области
12:35
Из Запорожья 1 июля откроют выезд на оккупированные территории
12:31
Эксклюзив
Сосуществование с Россией возможно только после демонтажа Путина, - нардеп Осадчук
12:22
Не просто красивый жест: в Раде торжественно установили флаг Европейского Союза
12:15
Возглавил оккупационную "полицию" в Харьковской области: экс-правохранителю объявили подозрение в госизмене
12:01
"Путь к членству в ЕС не должен длиться годы": Зеленский, Стефанчук и Шмыгаль в Раде подписали заявление о единстве в реализации евроинтеграционных стремлений Украины
12:01
Европа будет с Украиной столько, сколько нужно, - Урсула фон дер Ляен выступила в Раде
12:00
Бойцы 35 ОМБр показали, как из "стугны" уничтожили танк оккупантов на Херсонщине
11:54
Эксклюзив
импорт электроэнергии
Украина из-за поставок электроэнергии в ЕС может себе помочь, если Россия перекроет транзит газа, - экс-нардеп Войцицкая
11:43
В Мариуполе обнаружили еще одну братскую могилу
11:35
Эксклюзив
Украина в состоянии обороны, но кремль боится контратаки, - дипломат Чалый
11:35
Установили флаг СССР во временно оккупированной Новой Каховке: подозрение объявили жителям Херсона
11:31
В Харькове и области за сутки россияне убили 4 человека, еще 5 человек получили ранения
11:20
Виктор Орбан
Орбан выступил за радикальное усиление обороноспособности Венгрии
11:11
В Мариуполе россияне готовят порт для вывоза украденных ими же зерна и металла через Сирию, - советник мэра
10:52
Эксклюзив
Позиция Китая по отношению к Украине меняется из-за событий на фронте, - китаевед Коваль
10:44
Оккупанты ушли из Змеиного из-за изоляции военного гарнизона, а не как "жест доброй воли", - британская разведка
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV