Медиа и нацменьшинства. Стефанчук прогнозирует, что в Раде будут дискуссии по евроинтеграционным законам
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сказал, что среди евроинтеграционных законопроектов, которые планирует принять парламент, самые большие дискуссии будут относительно законов о медиа и национальных меньшинствах.
Об этом пишет Укринформ со ссылкой на слова чиновника в эфире украинских телеканалов.
"Есть те, которые могут вызвать дискуссию, и это нормально. В частности, я думаю, что будет большая дискуссия по закону о медиа, будет дискуссия по закону о национальных сообществах. Но мы должны просто закладывать в них директивы ЕС, потому что у нас есть указатель на эти директивы, и уже вести нашу дискуссию в рамках только одного вопроса – отвечает или не отвечает директивам ЕС. И поэтому здесь снимаются какие-либо другие желания или какие-либо другие влияния", - сказал Стефанчук.
По его словам, среди евроинтеграционных законопроектов нет таких, которые негативно влияли бы на жизнь рядового гражданина. Он добавил, что у Украины сейчас одна дорога – это путь в ЕС.
"И потому любое законодательство будет, в первую очередь, соразмериться с теми ценностями, принципами, регламентами и директивами ЕС, до которых мы пытаемся дойти", - сказал спикер.
- В феврале 2021 года Зеленский заявил о необходимости принятия закона о нацменьшинствах.
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