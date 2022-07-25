Медиа и нацменьшинства. Стефанчук прогнозирует, что в Раде будут дискуссии по евроинтеграционным законам

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на слова чиновника в эфире украинских телеканалов.

"Есть те, которые могут вызвать дискуссию, и это нормально. В частности, я думаю, что будет большая дискуссия по закону о медиа, будет дискуссия по закону о национальных сообществах. Но мы должны просто закладывать в них директивы ЕС, потому что у нас есть указатель на эти директивы, и уже вести нашу дискуссию в рамках только одного вопроса – отвечает или не отвечает директивам ЕС. И поэтому здесь снимаются какие-либо другие желания или какие-либо другие влияния", - сказал Стефанчук.

По его словам, среди евроинтеграционных законопроектов нет таких, которые негативно влияли бы на жизнь рядового гражданина. Он добавил, что у Украины сейчас одна дорога – это путь в ЕС.

"И потому любое законодательство будет, в первую очередь, соразмериться с теми ценностями, принципами, регламентами и директивами ЕС, до которых мы пытаемся дойти", - сказал спикер.

В феврале 2021 года Зеленский заявил о необходимости принятия закона о нацменьшинствах.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb