Видео Усик обнародовал в Insatgram

Таким образом, он отреагировал на инициативу президента Международного олимпийского комитета разрешить российским и белорусским спортсменам выступать на Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

"Я украинский спортсмен. Я выиграл олимпийское золото по боксу в 2012 году. Я действующий чемпион мира в тяжелом весе. Вы хотите позволить российским спортсменам выступать на Олимпиаде. Вооруженные силы России ворвались в нашу страну и убивают мирных жителей", - сказал Усик.

Он отметил, что российская армия убивает украинских спортсменов и тренеров, разрушает спортивные площадки и залы.

"Медали, которые собираются завоевать российские спортсмены - это медали крови, смерти и слез. Позвольте пожелать мирного неба над вами, крепкого здоровья и счастья", - добавил Усик.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину МОК запретил спортсменам из России и Белоруссии участвовать в международных соревнованиях. Однако президент МОК Томас Бах в январе 2023 года выступил за их участие в Олимпиаде-2024 в Париже под нейтральным флагом. Для этого россиян и белорусов был допущен на Азиатские игры, где они смогут получить олимпийские лицензии.

Александр Усик – олимпийский чемпион-2012 в категории до 91 кг. Он владеет титулами чемпиона мира по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) в сверхтяжелом весе.