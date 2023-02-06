"Медали РФ - из крови, смерти и слез": Усик обратился к президенту МОК Баху
Украинский боксер Александр Усик призвал президента МОК Томаса Баха не допускать россиян и белорусов к участию в Олимпиаде-2024
Видео Усик обнародовал в Insatgram
Таким образом, он отреагировал на инициативу президента Международного олимпийского комитета разрешить российским и белорусским спортсменам выступать на Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.
"Я украинский спортсмен. Я выиграл олимпийское золото по боксу в 2012 году. Я действующий чемпион мира в тяжелом весе. Вы хотите позволить российским спортсменам выступать на Олимпиаде. Вооруженные силы России ворвались в нашу страну и убивают мирных жителей", - сказал Усик.
Он отметил, что российская армия убивает украинских спортсменов и тренеров, разрушает спортивные площадки и залы.
"Медали, которые собираются завоевать российские спортсмены - это медали крови, смерти и слез. Позвольте пожелать мирного неба над вами, крепкого здоровья и счастья", - добавил Усик.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину МОК запретил спортсменам из России и Белоруссии участвовать в международных соревнованиях. Однако президент МОК Томас Бах в январе 2023 года выступил за их участие в Олимпиаде-2024 в Париже под нейтральным флагом. Для этого россиян и белорусов был допущен на Азиатские игры, где они смогут получить олимпийские лицензии.
Александр Усик – олимпийский чемпион-2012 в категории до 91 кг. Он владеет титулами чемпиона мира по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) в сверхтяжелом весе.
- 27 января Томас Бах заявил, что выступает за участие россиян и белорусов в Олимпиаде-2024 , даже несмотря на угрозы Украины бойкотировать Игры.
- 29 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что написал письмо лидеру Франции Эмманюэлю Макрону из-за возможного допуска россиян на Олимпиаду-2024 в Париже.
- В МОК ответили на критику со стороны украинской власти и спортивного сообщества, назвав ее "клеветой".
- 6 февраля Верховная Рада обратилась в МОК с призывом запретить участие российских и белорусских спортсменов в Играх-2024 в Париже.
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