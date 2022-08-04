Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины .

"Здесь говорят, что вскоре медали перестанут выдавать или заберут у половины в обороне, не в атаке", – говорит российский оккупант.

Сослуживец отмечает, что руководство армии РФ отдает несуразные приказы.

"Посылают 20-200 человек насмерть и все. 30 человек зашли, 100 человек зашли. До этого мы заходили, у нас шесть 200 и шесть 300. Одному кости перебило, другому кости перебило. Так у многих одна нога висела", - рассказал рашист.

В настоящее время подразделение оккупанта рассказало, что разминировали территорию: "Что не разминировали, выбрасывали в кусты с дороги".

Второй захватчик добавляет: "Да, х… (вздор) они придумали с этим: спецоперация, спецоперация… Х… (не) поймешь, кто от кого защищается".