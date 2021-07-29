Медаль Романчука стала для Украины первой на Олимпиадах в плавании за 17 лет
Михаил Романчук принес сборной Украины первую с 2004 года олимпийскую медаль в плавании
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Романчук 29 июля получил бронзовую награду Олимпийских игр в Токио на дистанции 800 м вольным стилем. Его награда оказалась для Украины первой в плавании с 2004 года, когда на Играх в Афинах два золота выиграла Яна Клочкова на дистанциях 200 м и 400 м комплексом, а Андрей Сердинов получил бронзу на 100 м баттерфляем.
За шесть соревновательных дней сборная Украины получила на Олимпиаде-2020 четыре бронзовые награды. Медали выиграли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг, фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов, Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м и пловец Михаил Романчук на дистанции 800 м вольным стилем.
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Напомним, 29 июля Михаил Романчук получил бронзовую награду Олимпийских игр в Токио на дистанции 800 м вольным стилем.
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