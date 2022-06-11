"Мечты сбываются": экс-вице-президент "Газпромбанка" Волобуев вступил в добровольческий легион "Свободу России"
Бывший вице-президент "Газпромбанка", политический эмигрант Игорь Волобуев заявил о своем вступлении в подчиненное Вооруженным Силам Украины боевое подразделение Легион "Свободу России"
Его записанное на стрельбах обращение вечером в субботу, 11 июня 2022 года, появилось на официальных ТГ-каналах Легиона и одноименного российского оппозиционного движения .
На обнародованной записи Волобуев учит бойцов ведению огня из автомата.
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"Супер! Мечты сбываются. Я теперь служу в Легионе "Свободу России", - сказал на камеру Волобуев.
При этом он обратился к неравнодушным россиянам.
"Ребята из России, если вы ненавидите путинский режим и хотите, чтобы Россия стала свободной, демократической страной, присоединяйтесь", - отметил Игорь Волобуев.
Справка
В Легион "Свободу России" принимают сдавшихся в плен ВСУ, а также всех желающих граждан РФ.
Символика Легиона — голубая полоска на белом фоне.
- Игорь Волобуев называет себя этническим украинским.
- Родился в городе Ахтырка Сумской области, где и провел первые 18 лет своей жизни.
- Весной 2022 года полностью перебрался в Украину.
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