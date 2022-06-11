"Мечты сбываются": экс-вице-президент "Газпромбанка" Волобуев вступил в добровольческий легион "Свободу России"

Его записанное на стрельбах обращение вечером в субботу, 11 июня 2022 года, появилось на официальных ТГ-каналах Легиона и одноименного российского оппозиционного движения .

На обнародованной записи Волобуев учит бойцов ведению огня из автомата.

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"Супер! Мечты сбываются. Я теперь служу в Легионе "Свободу России", - сказал на камеру Волобуев.

При этом он обратился к неравнодушным россиянам.

"Ребята из России, если вы ненавидите путинский режим и хотите, чтобы Россия стала свободной, демократической страной, присоединяйтесь", - отметил Игорь Волобуев.

Справка

В Легион "Свободу России" принимают сдавшихся в плен ВСУ, а также всех желающих граждан РФ.

Символика Легиона — голубая полоска на белом фоне.

Игорь Волобуев называет себя этническим украинским.

Родился в городе Ахтырка Сумской области, где и провел первые 18 лет своей жизни.

Весной 2022 года полностью перебрался в Украину.

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