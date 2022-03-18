Мечты москалей зайти в город отсекаются на подступах, - боец ТрО Харькова

Украинский воин сделал это в эфире Еспресо.TV.



"По воинской части в Харькове можно сказать, что ВСУ очень хорошо работают и дают под зад москалям, которые пытаются войти в город. Украинские военные гасят захватчиков артиллерией и захватывают технику", - отметил Дебелый.



Относительно гуманитарной ситуации в Харькове, боец ТРО заметил, что военные и бойцы Территориальной обороны почти всем обеспечены. По гражданским ведется работа волонтеров. И добавил, что, возможно, есть несколько точечных вопросов, но в целом волонтеры со всем справляются.



"Никто из москалей уже даже не мечтает зайти в Харьков. ВСУ все их мечты отсекают на подступах", - подчеркнул Валентин Дебелый.

Напомним, кафиры совершили артобстрел по Сумам: горит склад с лакокрасочной продукцией.

В 8:40, 18 марта, в Харькове в результате российских ракетных обстрелов пострадали здание высшего учебного заведения и жилые дома, один человек погиб.