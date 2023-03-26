Об этом Беланов рассказал в комментарии BBC .

"Миллионы украинцев ждут победы. Я прошу простить болельщиков сборной Англии, но эта победа нужна нам больше, чем им. Футбол – это религия, которая объединяет Украину. В Европе трудно это понять, но даже во время войны солдаты, медики, волонтеры – хотят хотя бы на мгновение ощутить вкус мирной жизни", - сказал Беланов.

Он добавил, что также ждет победы сборной Украины на "Уэмбли".

"Игра с Англией - это одна из немногих возможностей хотя бы на два часа переключиться с войны на спорт. Я, конечно, жду победы. Какие еще могут быть варианты? Солдаты в окопах ждут победы. И их дети и родители этого хотят. Вся страна мечтает о победе на "Уэмбли", - продолжил Беланов.

Он добавил, что футбол – это возможность для украинцев вернуться в мирное время.

"Футбол возвращает их в мирные времена. Для нормальных людей, которые когда-то были водителями, менеджерами, спортсменами или айтишниками, все изменилось. У них была жизнь, планы, хобби. Все это внезапно закончилось, и им пришлось идти воевать", - рассказал Беланов, которые получил "Золотой мяч" в 1986 году.