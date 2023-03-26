"Мечтают солдаты в окопах и вся страна": обладатель "Золотого мяча" Беланов дал эмоциональный прогноз на матч Англия - Украина
Бывший футболист "Динамо" Игорь Беланов заявил, что ждет от сборной Украины победы над Англией в матче квалификации Евро-2024
Об этом Беланов рассказал в комментарии BBC .
"Миллионы украинцев ждут победы. Я прошу простить болельщиков сборной Англии, но эта победа нужна нам больше, чем им. Футбол – это религия, которая объединяет Украину. В Европе трудно это понять, но даже во время войны солдаты, медики, волонтеры – хотят хотя бы на мгновение ощутить вкус мирной жизни", - сказал Беланов.
Он добавил, что также ждет победы сборной Украины на "Уэмбли".
"Игра с Англией - это одна из немногих возможностей хотя бы на два часа переключиться с войны на спорт. Я, конечно, жду победы. Какие еще могут быть варианты? Солдаты в окопах ждут победы. И их дети и родители этого хотят. Вся страна мечтает о победе на "Уэмбли", - продолжил Беланов.
Он добавил, что футбол – это возможность для украинцев вернуться в мирное время.
"Футбол возвращает их в мирные времена. Для нормальных людей, которые когда-то были водителями, менеджерами, спортсменами или айтишниками, все изменилось. У них была жизнь, планы, хобби. Все это внезапно закончилось, и им пришлось идти воевать", - рассказал Беланов, которые получил "Золотой мяч" в 1986 году.
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