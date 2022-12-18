И во время войны думается не только о войне, но и о мирной жизни, прежде всего о мирной, и далекой мирной тоже. И не только о своем, но и о других людях. Может, о других даже больше, чем о себе.

И не столько о том, что было, хотя, конечно, многое вспоминается такого, чего в мирное время, может, и не вспомнил бы, как о том, что будет уже после войны. И не только с тобой, но и другими, со всей страной и окружающим миром.

И о врагах тоже думается: на сколько десятилетий или веков, или это уже во веки веков они останутся врагами?

Количество верующих во время каждой войны заметно растет, просто так устроен человек, что, если ему хорошо, то Бога редко вспоминает, и только когда припечет, или наоборот – погаснет, то молит, чтобы зажег...

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Впрочем, мы знаем, что в этом мире ничего не бывает вечного. Кроме, разве что Бога, но это только для верующих. Кстати, количество верующих во время каждой войны заметно растет, просто так устроен человек, что, если ему хорошо, то Бога редко вспоминает, и только когда припечет, или наоборот – погаснет, то молит, чтобы засветил... Но чтобы врага прощать, то сначала надо его победить, а еще увидеть у него хоть кроху, хоть зародыш раскаяния.

К сожалению, до Победы еще далеко, как и до раскаяния россиян, вот и главком Залужный об этом говорит, а значит, мысли о мирном пока только как мечты. Этими мечтами живут и солдаты на фронте, и граждане в тылу. И у каждого они свои, неповторимые, как говорится, с учетом индивидуальных потребностей, вкусов и предпочтений, кроме конечно главного – победы над врагом, хотя в чем-то, может, и похожи.

Кто-то мечтает после войны уехать в заграничные путешествия, а кто-то наоборот – в захолустье, в леса и на озера, и то в самые безлюдные места, одни на – моря, другие – в горы, а некоторые для начала просто отоспаться…

Озвученная мечта, уже не мечта, а план действий. А пока план у нас один – выход на границы 1991 года – это как минимум, ну, или уничтожение болотной империи в том виде, в каком она существует теперь – это уже как максимум

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Да и вряд ли смысл мечты озвучивать. Ведь озвучена мечта, уже не мечта, а план действий. А пока план у нас один – выход на границы 1991-го года – это как минимум, ну или уничтожение болотной империи в том виде, в каком она существует теперь – это уже как максимум. Как будет, — действительно покажет время. По крайней мере, военная зима в этом смысле обещает стать во многом решающей.

А еще стоит помнить, что мечты обладают свойством сбываться по мере приложения наших усилий.

Специально для Эспрессо.

Об авторе: Александр Вильчинский, писатель, журналист. В 2016-2017 гг. был добровольцем и воевал рядовым бойцом в составе 1 отдельной штурмовой роты ГУК ПС.

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