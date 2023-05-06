Мечтал снимать кино: под Бахмутом погиб начинающий режиссер Даниил Денисевич
В ходе боев на Донетчине погиб Даниил "Дозор" Денисевич, которому исполнился всего 21 год. Парень учился на режиссера
Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко.
Он рассказал, что с началом полномасштабного вторжения Даниил Денисевич вместе с отцом пошли в Голосеевское ТрО, после чего поехали на Восток Украины.
"Учился на режиссера. Мечтал снимать кино. Еще будучи юношей, 5 лет назад, создал очень глубокий философский короткометражный фильм "Народження", – написал Цаплиенко.
Даниил успел отметить свой 21-й день рождения.
- В боях за Украину погиб легендарный зенитчик, сбивший наибольшее количество средств воздушного нападения противника в Вооруженных Силах.
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