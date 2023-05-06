Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

Он рассказал, что с началом полномасштабного вторжения Даниил Денисевич вместе с отцом пошли в Голосеевское ТрО, после чего поехали на Восток Украины.

"Учился на режиссера. Мечтал снимать кино. Еще будучи юношей, 5 лет назад, создал очень глубокий философский короткометражный фильм "Народження", – написал Цаплиенко.

Даниил успел отметить свой 21-й день рождения.