МЧС России заметают следы военных преступлений в Мариуполе, - заммэра Орлов
Заместитель мэра Мариуполя Сергей Орлов сообщил, что за 100 дней войны собралось много фактов российских преступлений, которые фиксирует городской совет
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Мы имеем уже четыре места массовых захоронений вокруг Мариуполя. У нас есть в динамике спутниковые снимки. Мы понимаем, что это сделали оккупационные власти России. В Драматический театр не были привлечены даже МЧС так называемой ДНР. Туда не привлекались мариупольцы. Там было МЧС России. Понимая, что это военное преступление - они приехали, чтобы замести следы", - подчеркнул Орлов.
Заместитель городского головы Мариуполя уверен, что предстоят годы тяжелой и кропотливой работы экспертов.
"Мы проводим оценку повреждений и разрушений. Конечно, физически попасть тяжело в город, но есть фото- и видеоматериалы. У нас достаточно информации по доказательствам. Есть спутниковые снимки высокого качества, которые позволяют в динамике отслеживать преступления с наступлением российской оккупационной армии. Объективные факты о количестве погибших мы вряд ли выясним. По оценке городских властей Мариуполя - это от 25 до 40 тыс. погибших во время войны. Это последствия бомбардировок, ракетных обстрелов, самолетов, танков, артиллерии", - подчеркнул Орлов.
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