McDonald's закрыл все рестораны сети в Украине

Об этом сеть сообщила в Facebok.



"Мы закрываем все наши рестораны в Украине. Наши сотрудники остаются дома, со своими родными для их безопасности", - говорится в сообщении.

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