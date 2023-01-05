McDonald's выходит с рынка Казахстана из-за ограничений в поставках российского мяса

Об этом говорится в тексте пресс-службы McDonald's в Казахстане.

"Сеть ресторанов быстрого обслуживания под управлением ООО "Food Solutions KZ" прекращает работу под брендом McDonald's в Казахстане из-за ограничений в снабжении", - пишут в пресс-релизе.

Однако представители компании заявили: о возобновлении деятельности и сроках открытия новых ресторанов быстрого обслуживания под новым названием будет объявлено в ближайшее время.

Компания ООО "Food Solutions KZ" работает в Казахстане более 6 лет и имеет 24 ресторана McDonald's в городах: Алматы, Астана, Атырау, Актобе, Костанай и Караганда.

Bloomberg, в свою очередь, сообщал , что американская сеть McDonald's намерена покинуть Казахстан из-за запрета на закупку мяса у российских поставщиков. Агентство ссылалось на источники, пожелавшие остаться анонимными.

"Казахский бизнес не мог закупать мясные котлеты от местных или европейских поставщиков, поскольку более высокие цены и затраты на транспортировку товаров через огромную страну сделали бы его убыточным", - отметили в Bloomberg.

Напомним, 8 марта McDonald's заявил, что временно закрывает все свои 850 заведений в России в связи с вторжением РФ в Украину.

16 мая американская сеть быстрого питания McDonald's заявила , что окончательно покидает российский рынок.

12 июня сообщалось, что в России на смену McDonald's придет сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно и точка".

11 ноября стало известно, что рестораны быстрого обслуживания компании McDonald's покидают беларусский рынок.

С 18 ноября 2022 года McDonald's в Казахстане временно приостановил работу всех своих ресторанов.

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