McDonald's выходит с рынка Казахстана из-за ограничений в поставках российского мяса
Сеть ресторанов McDonald's прекращает работу в Казахстане, однако управляющее ею ООО "Food Solutions KZ" планирует объявить о возобновлении деятельности под новым названием
Об этом говорится в тексте пресс-службы McDonald's в Казахстане.
"Сеть ресторанов быстрого обслуживания под управлением ООО "Food Solutions KZ" прекращает работу под брендом McDonald's в Казахстане из-за ограничений в снабжении", - пишут в пресс-релизе.
Однако представители компании заявили: о возобновлении деятельности и сроках открытия новых ресторанов быстрого обслуживания под новым названием будет объявлено в ближайшее время.
Компания ООО "Food Solutions KZ" работает в Казахстане более 6 лет и имеет 24 ресторана McDonald's в городах: Алматы, Астана, Атырау, Актобе, Костанай и Караганда.
Bloomberg, в свою очередь, сообщал , что американская сеть McDonald's намерена покинуть Казахстан из-за запрета на закупку мяса у российских поставщиков. Агентство ссылалось на источники, пожелавшие остаться анонимными.
"Казахский бизнес не мог закупать мясные котлеты от местных или европейских поставщиков, поскольку более высокие цены и затраты на транспортировку товаров через огромную страну сделали бы его убыточным", - отметили в Bloomberg.
- Напомним, 8 марта McDonald's заявил, что временно закрывает все свои 850 заведений в России в связи с вторжением РФ в Украину.
- 16 мая американская сеть быстрого питания McDonald's заявила , что окончательно покидает российский рынок.
- 12 июня сообщалось, что в России на смену McDonald's придет сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно и точка".
- 11 ноября стало известно, что рестораны быстрого обслуживания компании McDonald's покидают беларусский рынок.
- С 18 ноября 2022 года McDonald's в Казахстане временно приостановил работу всех своих ресторанов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.04
Покупка 40.04Продажа 40.74
-
EUR
Покупка 41.55Продажа 42.6
- Актуальное
- Важное