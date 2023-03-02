McDonald's вскоре возобновит работу ресторанов в Днепре и Одессе

Об этом информирует McDonald's .

"Больше всего мы хотим видеть, как вы рады любимым блюдам, делитесь ими с друзьями и искренне улыбаетесь. Именно поэтому мы планируем возобновить работу некоторых ресторанов в южной и восточной частях страны", - отмечает пресс-служба.

Сообщается, что система поставок уже возобновляется в Днепре и Одессе. Поэтому вскоре заведения быстрого питания откроются для жителей этих городов.

Открытые заведения McDonald's в Украине .

Напомним, 23 декабря 2022 года вблизи Оболонской набережной в столице открыли еще одно новое заведение быстрого питания McDonald's .