McDonald's вскоре возобновит работу ресторанов в Днепре и Одессе
2 марта пресс-служба "МакДональдса" заявила, что готовится к возобновлению работы заведений быстрого питания в Днепре и Одессе
Об этом информирует McDonald's .
"Больше всего мы хотим видеть, как вы рады любимым блюдам, делитесь ими с друзьями и искренне улыбаетесь. Именно поэтому мы планируем возобновить работу некоторых ресторанов в южной и восточной частях страны", - отмечает пресс-служба.
Сообщается, что система поставок уже возобновляется в Днепре и Одессе. Поэтому вскоре заведения быстрого питания откроются для жителей этих городов.
Открытые заведения McDonald's в Украине .
Напомним, 23 декабря 2022 года вблизи Оболонской набережной в столице открыли еще одно новое заведение быстрого питания McDonald's .
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