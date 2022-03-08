McDonald’s временно закрывает все свои 850 заведений в России

Об этом сообщает The Independent со ссылкой на письмо сотрудникам генерального директора сети заведений Криса Кемпчинского.



По его словам, McDonald's временно закроет все рестораны и приостановит все операции в России из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.



"Конфликт в Украине и гуманитарный кризис в Европе причинили невыразимые страдания невиновным людям. Как система, мы присоединяемся к миру в осуждении агрессии и насилия и молимся за мир", - заявил Кемпчинский.



Издание отмечает, что компания решилась на этот шаг только после того, как в социальных сетях получил распространение хэштег #BoycottMcDonalds в связи с тем, что американская корпорация долгое время не реагировала на российское вторжение в Украину.

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