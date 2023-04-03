McDonald's временно закрывает свои офисы в США и планирует объявить о сокращении работников, - WSJ

Об этом информирует Wall Street Journal .

McDonald's на прошлой неделе разослала своим сотрудникам в США и некоторым международным сотрудникам внутреннее электронное письмо. В нем компания попросила их поработать дома с понедельника по среду. Это необходимо для того, чтобы она могла принять ряд кадровых решений.

McDonald's попросила работников отменить все личные встречи с продавцами и другими сторонними организациями в штаб-квартире.

"В течение недели, начиная с 3 апреля, мы обнародуем ключевые решения, связанные с ролями и уровнями персонала в организации", - говорится в письме.

В то же время не сообщается, скольких работников планируют уволить.