McDonald's временно закрывает свои офисы в США и планирует объявить о сокращении работников, - WSJ
На этой неделе сеть ресторанов McDonalds временно закрывает свои офисы в США, поскольку планирует объявить о сокращении сотрудников в рамках реструктуризации компании
Об этом информирует Wall Street Journal .
McDonald's на прошлой неделе разослала своим сотрудникам в США и некоторым международным сотрудникам внутреннее электронное письмо. В нем компания попросила их поработать дома с понедельника по среду. Это необходимо для того, чтобы она могла принять ряд кадровых решений.
McDonald's попросила работников отменить все личные встречи с продавцами и другими сторонними организациями в штаб-квартире.
"В течение недели, начиная с 3 апреля, мы обнародуем ключевые решения, связанные с ролями и уровнями персонала в организации", - говорится в письме.
В то же время не сообщается, скольких работников планируют уволить.
- 5 января стало известно, что сеть ресторанов McDonald's прекращает работу в Казахстане, однако управляющее ею ООО "Food Solutions KZ" планирует объявить о возобновлении деятельности под новым названием.
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