McDonalds возобновляет работу в Украине: первые три заведения откроют 20 сентября в Киеве

Об этом сообщила руководитель PR-отдела украинского офиса заведения Олеся Муджири в facebook.

Первыми заработают McDelivery в ресторанах по проспекту Бажана, 3в, на ул. Гришко, 7 и на проспекте Гагарина, 2а.

Возобновление работы заведений в Киеве и других городах Украины будет продолжаться в течение двух месяцев. Через неделю возобновят работу еще 7 заведений в столице, затем поэтапно возобновит работу остальные заведения.

"Рестораны будут работать с 09:00 до 21:00 и будут закрываться во время воздушной тревоги, чтобы работники и посетители могли перейти в ближайшее укрытие", - рассказала Муджири.

16 мая сеть McDonald's окончательно ушла с российского рынка.

Ранее в McDonald's планировали начать открывать рестораны сети в Украине с августа после согласования вопросов безопасности.

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