McDonald's возобновил работу в Житомире и открыл еще одно заведение в Киеве
McDonald's 28 октября возобновил работу в торгово-развлекательных центрах Глобал UA в Житомире и Respublika Park в Киеве
Об этом сообщили в фейсбуке McDonald's.
"Кто больше всего ждал МакДональдз в Житомире? Сегодня ваш день. Открываем заведение в ТРЦ Глобал UA, ул. Киевская, 77. А также пополняем карту киевских МакДональдз. ТРЦ Respublika Park, Кольцевая дорога, 1", - отметили в сообщении.
- В июне в McDonald's планировали начать открывать рестораны сети в Украине с августа после согласования вопросов безопасности.
- 19 сентября стало известно, что изначально заведения будут работать только на доставку, а для посетителей откроются в октябре.
- 20 сентября в Киеве возобновили работу три первых заведения McDonald's.
- 6 октября компания McDonald's объяснила причины задержки открытия ресторанов в Украине.
- 8 октября сеть заведений питания McDonald's открыла в Киеве еще два ресторана для посетителей: ул. Евгения Сверстюка, 1 (станция метро "Левобережная") и проспект Победы, 138 (станция метро "Житомирская").
- 20 октября McDonald's открыл еще два заведения – в ТРЦ SkyMall и DREAM.
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