Об этом сообщили в фейсбуке McDonald's.

"Кто больше всего ждал МакДональдз в Житомире? Сегодня ваш день. Открываем заведение в ТРЦ Глобал UA, ул. Киевская, 77. А также пополняем карту киевских МакДональдз. ТРЦ Respublika Park, Кольцевая дорога, 1", - отметили в сообщении.

В июне в McDonald's планировали начать открывать рестораны сети в Украине с августа после согласования вопросов безопасности.

19 сентября стало известно, что изначально заведения будут работать только на доставку, а для посетителей откроются в октябре.

20 сентября в Киеве возобновили работу три первых заведения McDonald's.

6 октября компания McDonald's объяснила причины задержки открытия ресторанов в Украине.

8 октября сеть заведений питания McDonald's открыла в Киеве еще два ресторана для посетителей: ул. Евгения Сверстюка, 1 (станция метро "Левобережная") и проспект Победы, 138 (станция метро "Житомирская").

20 октября McDonald's открыл еще два заведения – в ТРЦ SkyMall и DREAM.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb