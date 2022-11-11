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McDonald's покидает белорусский рынок

11 ноября, 2022 пятница
12:39
Мир На фото лого российской сети быстрого питания

Рестораны быстрого обслуживания компании McDonald's покидают белорусский рынок

Об этом сообщает пресс-служба белорусского McDonald's.

Отмечают, что теперь рестораны торговой марки МакДональдс продолжат работу под брендом Смачно и точка. Возобновить работу планируют в течение нескольких недель.

"Мы сохраним все рабочие места, продолжим предлагать гостеприимный сервис, разнообразное меню, любимый вкус блюд и высокое качество продукции по доступным ценам, к которым привыкли наши гости", - говорится в сообщении.

  • В июне в McDonald's планировали начать открывать рестораны сети в Украине с августа после согласования вопросов безопасности.
  • 19 сентября стало известно, что изначально заведения будут работать только на доставку, а для посетителей откроются в октябре.
  • 20 сентября в Киеве возобновили работу три первых заведения McDonald's.
  • 6 октября компания McDonald's объяснила причины задержки открытия ресторанов в Украине.
  • 8 октября сеть заведений питания McDonald's открыла в Киеве еще два ресторана для посетителей: ул. Евгения Сверстюка, 1 (станция метро "Левобережная") и проспект Победы, 138 (станция метро "Житомирская").
  • 18 октября McDonald's возобновил работу во Львове.
  • 20 октября McDonald's в Киеве открыл еще два заведения – в ТРЦ SkyMall и DREAM.
  • Кроме того, 25 октября McDonald's возобновил работу в Тернополе и Борисполе.
  • McDonald's 28 октября возобновил работу в торгово развлекательных центрах Глобал UA в Житомире и Respublika Park в Киеве.
  • В Сиховском районе Львова в среду, 2 ноября, открыли новое заведение сети ресторанов быстрого питания McDonald's.
  • В среду, 2 ноября, McDonald's заново открылся в Ивано-Франковске.
  • 3 ноября в Виннице впервые за время полномасштабной войны открыли два заведения быстрого питания McDonald's.
  • 7 ноября в селе Лесники Киевской области открыли новое заведение питания McDonald's.
  • 11 ноября в Черкассах McDonald's возобновил свою работу.

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