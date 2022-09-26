Об этом информируют на странице McDonald's в фейсбуке.

"С 27 сентября мы подключаем еще 7 ресторанов на доставку", – говорится в сообщении.

В Киеве доставка будет работать по адресам:

ул. Теодора Драйзера, 4

ул. Вышгородская, 33А

ул. Большая Васильковская, 22

просп. Броварской, 27

просп. Академика Палладина, 7-А

просп. Леся Курбаса, 19-А

просп. Оболонский, 26А.

"Итак, уже завтра вы сможете заказать любимые МакМеню в Glovo", - добавили в ведомстве.

16 мая сеть McDonald's окончательно ушла с российского рынка.

Ранее в McDonald's планировали начать открывать рестораны сети в Украине с августа после согласования вопросов безопасности.

19 сентября стало известно, что изначально заведения будут работать только на доставку, а для посетителей откроются в октябре.

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