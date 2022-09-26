McDonald's открывает еще 7 ресторанов на доставку в Киеве
С завтрашнего дня доставка из McDonald's в Киеве будет работать еще из семи ресторанов
Об этом информируют на странице McDonald's в фейсбуке.
"С 27 сентября мы подключаем еще 7 ресторанов на доставку", – говорится в сообщении.
В Киеве доставка будет работать по адресам:
- ул. Теодора Драйзера, 4
- ул. Вышгородская, 33А
- ул. Большая Васильковская, 22
- просп. Броварской, 27
- просп. Академика Палладина, 7-А
- просп. Леся Курбаса, 19-А
- просп. Оболонский, 26А.
"Итак, уже завтра вы сможете заказать любимые МакМеню в Glovo", - добавили в ведомстве.
- 16 мая сеть McDonald's окончательно ушла с российского рынка.
- Ранее в McDonald's планировали начать открывать рестораны сети в Украине с августа после согласования вопросов безопасности.
- 19 сентября стало известно, что изначально заведения будут работать только на доставку, а для посетителей откроются в октябре.
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