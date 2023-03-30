McDonald's открыла в Виннице новое заведение
30 марта американская корпорация МакДональдс открыла в городе Виннице новое заведение быстрого питания
Об этом информирует McDonald's .
"У нас +1!" - написала пресс-служба сети заведений быстрого питания, сообщив об открытии нового ресторана МакДональдс в Виннице.
Здание находится по адресу – Хмельницкое шоссе, 114-К.
"Новый, просторный и полон твоих любимых блюд МакДональдс", – добавляют в сообщении.
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