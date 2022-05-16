McDonald's объявил, что окончательно покидает Россию

Об этом говорится в официальном заявлении McDonalds, сообщает New York Times .

Компания McDonald's объявила об окончательном уходе из России. Ранее компания закрыла рестораны быстрого питания на территории РФ. Пока она заявила, что ищет покупателя на российский бизнес.

"Компания намерена продать все свои рестораны McDonald's в России местному покупателю. Компания инициирует процесс "деархизации" этих ресторанов, влекущий запрет на использование названия, логотипа, брендинга и меню McDonald's, хотя компания сохранит свои товарные знаки в России", - говорится в прессрелизе McDonald's.

По словам исполнительного директора McDonald's Криса Кэмпчински компания пошла на такой шаг, поскольку должна была отреагировать на гуманитарный кризис в Украине, который вызвала российская агрессия.

"Этот сложный вопрос, который не имеет прецедентов и имеет глубокие последствия. Некоторые могут утверждать, что обеспечение доступа к пище и продолжение трудоустройства десятков тысяч обычных граждан, безусловно, верно. Но нельзя игнорировать гуманитарный кризис, вызванный войной в Украине. И невозможно представить себе, что "Золотые Арки" символизируют ту же надежду и обещание, которые привели нас к выходу на российский рынок 32 года назад", - отметил Кемпчински.

Первый ресторан McDonald's на территории России был открыт в январе 1990 года еще до распада СССР.

8 марта McDonald's заявил, что временно закрывает все свои 850 заведений в России в связи с вторжением РФ в Украину.

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