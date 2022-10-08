McDonald's возобновит работу еще двух заведений в Киеве
Сеть заведений питания McDonald's открывает в Киеве еще два ресторана для посетителей
Об этом сообщили на официальной странице компании в инстаграмме.
"Рады сообщить об открытии еще двух МакДональдз в Киеве. Заходите отведать любимую Фри или заказывайте доставку из Glovo", - говорится в сообщении.
Рестораны откроются по адресу: ул. Евгения Сверстюка, 1 (станция метро "Левобережная") и проспект Победы, 138 (станция метро "Житомирская").
Все рестораны, работающие в Киеве, открыты для посетителей. Также работает мак-драйв и доставка Glovo.
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