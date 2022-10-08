Об этом сообщили на официальной странице компании в инстаграмме.

"Рады сообщить об открытии еще двух МакДональдз в Киеве. Заходите отведать любимую Фри или заказывайте доставку из Glovo", - говорится в сообщении.

Рестораны откроются по адресу: ул. Евгения Сверстюка, 1 (станция метро "Левобережная") и проспект Победы, 138 (станция метро "Житомирская").

Все рестораны, работающие в Киеве, открыты для посетителей. Также работает мак-драйв и доставка Glovo.

20 сентября в Киеве возобновили работу три первых заведения McDonald's.

6 октября компания McDonald's объяснила причины задержки открытия ресторанов в Украине.