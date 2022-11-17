Об этом информируют на официальной странице McDonald's в фейсбуке.

"Задача №1 в списке важных дел - радовать себя чем-нибудь вкусненьким! Например, обедом с МакДональдз. Устроить свой теперь могут жители Хмельницкого", - пишет пресс-служба.

Заведение быстрого питания заработало на улице Староконстантиновское шоссе, 2.

Также сегодня открыли МакДональдс в городе Луцк, в ТРЦ "ПортСити" по проспекту Соборности, 43.

Открытые заведения McDonald's в Украине.

В июне в McDonald's планировали начать открывать рестораны сети в Украине с августа после согласования вопросов безопасности.

19 сентября стало известно, что изначально заведения будут работать только на доставку, а для посетителей откроются в октябре.

20 сентября в Киеве возобновили работу три первых заведения McDonald's.

6 октября компания McDonald's объяснила причины задержки открытия ресторанов в Украине.

8 октября сеть заведений питания McDonald's открыла в Киеве еще два ресторана для посетителей: ул. Евгения Сверстюка, 1 (станция метро "Левобережная") и проспект Победы, 138 (станция метро "Житомирская").

18 октября McDonald's возобновил работу во Львове.

20 октября McDonald's в Киеве открыл еще два заведения – в ТРЦ SkyMall и DREAM.

Кроме того, 25 октября McDonald's возобновил работу в Тернополе и Борисполе.

McDonald's 28 октября возобновил работу в торгово развлекательных центрах Глобал UA в Житомире и Respublika Park в Киеве.

В Сиховском районе Львова в среду, 2 ноября, открыли новое заведение сети ресторанов быстрого питания McDonald's.

В среду, 2 ноября, McDonald's заново открылся в Ивано-Франковске.

3 ноября в Виннице впервые за время полномасштабной войны открыли два заведения быстрого питания McDonald's.

Также с 4 ноября McDonald's возобновил работу ресторана в Киеве.

7 ноября в селе Лесники Киевской области открыли новое заведение питания McDonald's.

8 ноября в Киеве на станции метро Лукьяновская открыли еще одно заведение быстрого питания McDonald's.

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