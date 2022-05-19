Об этом сеть ресторанов сообщила в релизе.

'Согласно этому соглашению, господин Говор выкупает весь портфель ресторанов McDonald's и будет управлять ресторанами под новым брендом. С 2015 года господин Говор работает как лицензиат McDonald's и руководит 25 ресторанами в Сибири", – говорится в релизе.

Закрытие сделки после всех юридических процедур ожидается в ближайшие недели.

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