McDonald's продает свои российские активы местному партнеру-франчайзе
McDonald's заключил соглашение о продаже своих российских активов партнеру-франчайзе сети – российскому бизнесмену Александру Говору
Об этом сеть ресторанов сообщила в релизе.
'Согласно этому соглашению, господин Говор выкупает весь портфель ресторанов McDonald's и будет управлять ресторанами под новым брендом. С 2015 года господин Говор работает как лицензиат McDonald's и руководит 25 ресторанами в Сибири", – говорится в релизе.
Закрытие сделки после всех юридических процедур ожидается в ближайшие недели.
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