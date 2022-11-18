McDonald's приостанавливает работу в Казахстане
Сегодня McDonald's в Казахстане временно приостанавливает работу всех своих ресторанов
Об этом информирует McDonald's.
"McDonald's в Казахстане (ООО Food Solutions KZ) с 18 ноября временно прекращает работу всех своих ресторанов из-за ограничений местных поставок", - пишут в ведомстве.
Сообщается, что компания постарается как можно быстрее возобновить работу. Сроки открытия неизвестны.
Компания ООО "Food Solutions KZ" работает в Казахстане более 6 лет и имеет 24 ресторана McDonald's в городах: Алматы, Астана, Атырау, Актобе, Костанай и Караганда.
В сети работает около 2 тыс. человек.
Ведомство добавляет, что "за период своей деятельности ООО "Food Solutions KZ" уплатило налоги на сумму более 3 млрд тенге".
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