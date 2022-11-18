Об этом информирует McDonald's.

"McDonald's в Казахстане (ООО Food Solutions KZ) с 18 ноября временно прекращает работу всех своих ресторанов из-за ограничений местных поставок", - пишут в ведомстве.

Сообщается, что компания постарается как можно быстрее возобновить работу. Сроки открытия неизвестны.

Компания ООО "Food Solutions KZ" работает в Казахстане более 6 лет и имеет 24 ресторана McDonald's в городах: Алматы, Астана, Атырау, Актобе, Костанай и Караганда.

В сети работает около 2 тыс. человек.

Ведомство добавляет, что "за период своей деятельности ООО "Food Solutions KZ" уплатило налоги на сумму более 3 млрд тенге".

8 марта McDonald's заявил, что временно закрывает все свои 850 заведений в России в связи с вторжением РФ в Украину.

16 мая американская сеть быстрого питания McDonald's заявила , что окончательно покидает российский рынок.

12 июня сообщалось, что в России на смену McDonald's придет сеть ресторанов быстрого питания "Смачно и точка".

11 ноября стало известно, что рестораны быстрого обслуживания компании McDonald's покидают белорусский рынок.

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