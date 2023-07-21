McDonald's открыл одно из крупнейших в Украине заведений возле автотрассы на Житомирщине
Компания McDonald's открыла первое заведение возле автотрассы М-06 "Киев – Чоп" в Житомирской области, строительство которого планировалось еще до полномасштабного вторжения России в Украину
Об этом сообщили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.
"Сегодня, 21 июля, компания McDonald's открыла первое заведение возле автотрассы М-06 "Киев – Чоп" в Житомирской области в 127 километрах от Киева. Открытие заведения было запланировано до полномасштабного вторжения РФ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что новый McDonald's стал одним из крупнейших в Украине - площадь составляет более 500 м². Заведение имеет 133 места для посетителей в зале и 116 на террасе. Возле ресторана расположено парковка больших автобусов.
"McDonald's Ukraine является одним из крупнейших иностранных инвесторов в Украине, которые создают современную и доступную инфраструктуру. Теперь это касается не только крупных городов. Открытие нового объекта на трассе М-06 "Киев – Чоп" - важный сигнал для бизнеса: восстановление и развитие возможны, даже несмотря на войну", - подчеркнул министр развития общин, территорий.
В министерстве отметили, что заведение будет работать с 7:30 до 22:00 с соблюдением расширенных правил безопасности, внедренных компанией. Ресторан будет закрываться во время воздушной тревоги и возобновлять работу ориентировочно через час после ее отмены.
McDonalds в Украине
8 марта 2022 года McDonald's заявил , что временно закрывает все свои 850 заведений в России в связи с вторжением РФ в Украину. 16 мая сеть McDonald's окончательно ушла с российского рынка.
В Украине рестораны компании также были закрыты из-за войны. 19 июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал , что украинское правительство сотрудничает с руководством McDonald's над тем, чтобы возобновить работу ресторанов в Украине.
Тогда же сообщалось , что рестораны McDonald's в Украине могут начать открывать с августа. Произойдет это, если будут согласованы вопросы безопасности.
И уже в сентябре McDonalds возобновил работу в Украине. Первые три заведения открыли 20 сентября в Киеве. Сначала заведения работали только на доставку, для посетителей залы открылись только в октябре.
С 25 октября сеть ресторанов возобновила работу в Тернополе и Борисполе. 18 октября McDonald's – во Львове , в ноябре открылись еще два заведения. Также рестораны возобновили работу того же месяца в Хмельницком и Черкассах .
Кроме того, 25 октября McDonald's возобновил работу в Тернополе и Борисполе. В марте 2023 года МакДональдз был открыт в городе Винница.
С 1 июня 2023 года возобновило работу заведение сети ресторанов быстрого питания McDonald's в Кривом Роге Днепропетровской области.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.64
Покупка 36.64Продажа 37.33
-
EUR
Покупка 40.79Продажа 41.78
- Актуальное
- Важное