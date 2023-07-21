Об этом сообщили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.



"Сегодня, 21 июля, компания McDonald's открыла первое заведение возле автотрассы М-06 "Киев – Чоп" в Житомирской области в 127 километрах от Киева. Открытие заведения было запланировано до полномасштабного вторжения РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новый McDonald's стал одним из крупнейших в Украине - площадь составляет более 500 м². Заведение имеет 133 места для посетителей в зале и 116 на террасе. Возле ресторана расположено парковка больших автобусов.



"McDonald's Ukraine является одним из крупнейших иностранных инвесторов в Украине, которые создают современную и доступную инфраструктуру. Теперь это касается не только крупных городов. Открытие нового объекта на трассе М-06 "Киев – Чоп" - важный сигнал для бизнеса: восстановление и развитие возможны, даже несмотря на войну", - подчеркнул министр развития общин, территорий.

В министерстве отметили, что заведение будет работать с 7:30 до 22:00 с соблюдением расширенных правил безопасности, внедренных компанией. Ресторан будет закрываться во время воздушной тревоги и возобновлять работу ориентировочно через час после ее отмены.

McDonalds в Украине

8 марта 2022 года McDonald's заявил , что временно закрывает все свои 850 заведений в России в связи с вторжением РФ в Украину. 16 мая сеть McDonald's окончательно ушла с российского рынка.

В Украине рестораны компании также были закрыты из-за войны. 19 июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал , что украинское правительство сотрудничает с руководством McDonald's над тем, чтобы возобновить работу ресторанов в Украине.

Тогда же сообщалось , что рестораны McDonald's в Украине могут начать открывать с августа. Произойдет это, если будут согласованы вопросы безопасности.

И уже в сентябре McDonalds возобновил работу в Украине. Первые три заведения открыли 20 сентября в Киеве. Сначала заведения работали только на доставку, для посетителей залы открылись только в октябре.

С 25 октября сеть ресторанов возобновила работу в Тернополе и Борисполе. 18 октября McDonald's – во Львове , в ноябре открылись еще два заведения. Также рестораны возобновили работу того же месяца в Хмельницком и Черкассах .

Кроме того, 25 октября McDonald's возобновил работу в Тернополе и Борисполе. В марте 2023 года МакДональдз был открыт в городе Винница.

С 1 июня 2023 года возобновило работу заведение сети ресторанов быстрого питания McDonald's в Кривом Роге Днепропетровской области.