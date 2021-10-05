Мбаппе заявил о готовности отказаться от выступлений за сборную Франции

Об этом он рассказал в интервью L'Equipe, сообщает Goal .

По словам Мбаппе, после поражения Франции от Швейцарии в 1/8 финала Евро-2020, он оказался под шквалом оскорблений и критики и почувствовал, что превратился в проблему для национальной команды.

"Я никогда не принимал ни одного евро за выступления в сборной Франции. Всегда буду играть за свою сборную бесплатно. Но прежде всего я никогда не хотел создавать проблемы. Но наступил момент, когда я почувствовал, что начинаю становиться проблемой. И другие люди стали чувствовать то же самое. Говорили, что сборная проиграла из-за моего эго, я слишком многого хотел, следовательно, без меня команда могла бы победить. самое главное - это сборная Франции. Если сборная Франции будет счастливее без меня, я готов ", - сказал Мбаппе.

Он добавил, что уже обсуждал этот вопрос с президентом Федерации футбола Франции Ноэлем Ле Гре.

"Я сказал ему, что недоволен тем, что меня оскорбляли и называли обезьяной за нереализованный пенальти в игре со Швейцарией. Это меня шокировало. При этом я не отрицаю, что это моя ошибка. Но я мог бы получить больше поддержки. Я понимаю, что сразу после поражения, в запале, все очень разочарованы. Но я просил обратить внимание именно на слова об обезьяне. Сейчас все уже позади. я очень люблю сборную Франции ", - рассказал Мбаппе.

Напомним, 28 июня в 1/8 финала Евро-2020 сборная Франции в серии послематчевых пенальти проиграла Швейцарии .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb