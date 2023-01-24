Мбаппе впервые в карьере забил 5 голов в одном матче

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Мбаппе забивал голы на 29-й, 34-й, 40-й, 56-й и 79-й минутах. Кроме того, француз отдал результативную передачу на Неймара. ПСЖ победил представителя шестого дивизиона со счетом 7:0 и вышел в 1/8 финала.

Мбаппе забил пять голов в одном матче впервые в карьере. он также стал первым футболистом ПСЖ, которому удалось такое достижение.

В общей сложности 24-летний форвард провел за клуб из Парижа в нынешнем сезоне 24 матча, забил 25 голов и отдал 6 результативных передач.

9 января Килиан Мбаппе раскритиковал президента федерации футбола страны Ноэля Ле Гре из-за пренебрежительного отношения к Зинедину Зидана.

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